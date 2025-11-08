Prêt immobilier : qu'est-ce qui pourrait changer pour le PTZ dès le 1er janvier 2026 ?

Du nouveau pour le PTZ dans la discussion sur le budget 2026 (Crédits photo: © vittaya - stock.adobe.com)

Vous avez pour projet d'acheter un bien immobilier en 2026 ? Deux changements relatifs au Prêt à taux zéro (PTZ) pourraient jouer en votre faveur dès le 1er janvier prochain. Quels sont-ils ?

Vous comptez sur le Prêt à taux zéro , ou PTZ, pour acheter la maison ou l'appartement de vos rêves ? Bonne nouvelle : deux amendements favorables aux futurs propriétaires ont été adoptés dans le cadre du projet de loi de finances. Si le budget 2026 est adopté en l'état, les emprunteurs pourront ainsi bénéficier d'un PTZ d'un montant plus important et revendre plus facilement certains logements neufs. Tous les détails sur les deux amendements en question.

Vers une hausse du montant minimum et maximum du Prêt à taux zéro en 2026 ?

Le lundi 27 octobre dernier, un amendement important pour les primo-accédants a été adopté à l'Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi de finances pour 2026. Celui-ci vise à augmenter le montant du PTZ accordé aux nouveaux propriétaires de biens immobiliers. Jusqu'à présent, le montant d'un Prêt à taux zéro devait être compris entre 79 000 euros et 156 000 euros. L'amendement en question porte respectivement ces seuils à 99 000 euros et 195 000 euros.

L'objectif de l'amendement portant le numéro I-1958 ? Permettre "de poursuivre la relance de l'accession à la propriété, et ainsi réduire la pression sur le marché locatif" en soutenant les primo-accédants. Une modification favorable au budget des futurs propriétaires qui pourrait s'appliquer aux offres de crédits immobiliers émises dès le 1er janvier 2026… à condition que le projet de loi de finances pour 2026 soit adopté avec cet amendement.

Pour rappel, déjà, en 2025, l'accès au PTZ avait été élargi. Depuis le 1er avril dernier, les primo-accédants peuvent profiter d'un Prêt à taux zéro tant pour l'achat d'un appartement que pour l'acquisition d'une maison individuelle, et ce sur l'ensemble du territoire français. Un financement qui vient en complément d'un prêt immobilier classique et qui permet de faire de précieuses économies sur les intérêts à régler à sa banque lors de l'achat de sa résidence principale.

Les acheteurs successifs de biens immobiliers pourront-ils aussi profiter du PTZ ?

Depuis le 1er avril 2025, les primo-accédants ont l'opportunité d'acheter des biens immobiliers neufs sous le régime du Bail réel solidaire (BRS), d'acquérir un logement social dont ils sont les occupants ou encore d'acheter un bien immobilier ancien et d'y réaliser des travaux conséquents. Cependant, une règle freine encore le développement de ce financement immobilier à taux zéro : pour le moment, seul le premier acquéreur du logement en question peut profiter du PTZ.

Egalement adopté le lundi 27 octobre, l'amendement n°I-2375 prévoit la possibilité pour les propriétaires suivants de profiter d'un Prêt à taux zéro à condition, bien entendu, qu'ils remplissent les conditions d'éligibilité classiques. Les primo-accédants qui achèteraient un bien immobilier pour lequel le vendeur a déjà profité d'un PTZ pourraient donc eux aussi bénéficier de ce dispositif d'aide à l'achat immobilier. Une modification des règles qui devrait permettre de simplifier l'accès au PTZ et de faciliter la revente des logements concernés.

"L'exclusion du bénéfice du PTZ des acquéreurs successifs d'un logement BRS engendre un risque de blocage du marché du BRS. L'absence d'accès au PTZ pour les acquéreurs successifs rend la revente des logements en BRS moins attractive" résume l'amendement adopté à l'Assemblée nationale.

Comme pour la modification du montant du Prêt à taux zéro, il faudra néanmoins patienter jusqu'à l'adoption du projet de loi de finances pour 2026 pour savoir si ce changement sera appliqué dès le 1er janvier prochain.