Logement étudiant : les points à vérifier avant de signer votre bail

information fournie par BoursoBank • 11/09/2026 à 12:00

Quels points devez-vous vérifier avant de signer un contrat de location ? (Crédits photo : Adobe Stock - )

Vous avez trouvé un logement étudiant qui vous plaît et vous êtes prêt à signer votre bail ? Avant de vous engager, prenez le temps de vérifier certains points essentiels. État du logement, contenu du bail, état des lieux d'entrée : ces étapes peuvent vous éviter de mauvaises surprises et d'éventuels litiges avec le propriétaire.

Visite du logement : les points à contrôler avant de déposer votre dossier

Vérifiez l'état général du bien

Avant de déposer un dossier de candidature, vous allez visiter le bien qui sera peut-être votre futur chez vous.

Même si celle-ci peut être rapide, soyez vigilant et prenez le temps de vérifier l'état du bien :

Vérifiez si vous voyez des traces d'humidité, notamment dans les pièces sensibles comme la salle de bain ou la cuisine.

Observez l'état des sols et des murs ainsi que celui des prises électriques.

N'hésitez pas à tester l'ouverture et la fermeture des fenêtres et des portes.

Évaluez le bruit et l'environnement

Soyez attentifs aux éventuels bruits dans l'immeuble (entendez-vous les voisins ?) et ouvrez les fenêtres donnant sur rue pour évaluer le volume sonore.

Si vous n'avez pas la possibilité de faire plusieurs visites dans l'appartement à des heures différentes pour vous rendre compte du bruit et de la luminosité, vous pouvez en tout cas sillonner le quartier pour vous faire une idée des commerces et transports qui y sont présents et de l'ambiance générale qui y règne.

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Que doit contenir un contrat de location ?

Les mentions obligatoires du bail

Le contrat de location est un document officiel qui doit contenir un certain nombre d'éléments :

Le nom et le domicile du propriétaire ainsi que le nom du ou des locataires.

La date de prise d'effet et la durée du bail.

La mention «bail d'habitation».

La description du logement (maison, appartement, nombre de pièce, surface habitable…) et de ses équipements.

La nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis le dernier contrat.

Le montant du loyer et le mode de règlement.

Le montant du dernier loyer acquitté par le précédent locataire.

Le montant du dépôt de garantie.

Quels documents doivent être remis lors de la signature du bail ?

Des documents annexes doivent aussi vous être remis lors de la signature du bail comme par exemple le Diagnostic de Performance Energétique (DPE), l'état des lieux d'entrée ou encore la liste des équipements d'accès aux technologies de l'information et de la communication (câble, TNT, fibre…).

Bon à savoir : si vous optez pour un logement en colocation, renseignez-vous sur les règles applicables et notamment sur une éventuelle clause de solidarité entre les différents colocataires.

État des lieux d'entrée : une étape à ne pas négliger

Ne négligez pas cette étape car tout défaut non consigné à l'entrée pourra vous être imputé à la sortie.

L'état des lieux d'entrée se fait en présence des deux parties et est l'occasion de relever tous les petits « défauts » ou les traces d'usures déjà présents.

Vérifiez chaque pièce avec attention

Cette fois encore, vérifiez avec minutie la bonne ouverture et fermeture des portes et fenêtres.

Pour vous assurer que toutes les prises électriques fonctionnent, vous pouvez venir avec un petit appareil à brancher (par exemple une petite lampe sur secteur).

N'hésitez pas à venir accompagné, car deux paires d'yeux valent mieux qu'une !

Enfin, relisez attentivement le document d'état des lieux avant de le signer, afin de vous assurer que vos éventuelles remarques (par exemple sur la fenêtre du salon qui ferme mal) ont bien été consignées.

En résumé : les 10 points à vérifier avant de signer un contrat de location

Absence de traces d'humidité ou de moisissures

Bon état des murs et des sols

Fonctionnement des fenêtres et des portes

Niveau de bruit du logement et du quartier

Présence des mentions obligatoires dans le bail

Vérification du montant du loyer et des charges

Montant du dépôt de garantie

Remise du DPE et des documents annexes

Vérification des clauses du contrat de location

État des lieux d'entrée détaillé et complet

FAQ : L'état des lieux d'entrée

L'état des lieux d'entrée est-il obligatoire ?

Oui. Il est obligatoire de réaliser un état des lieux d'entrée. Il doit être établi en présence du propriétaire et du locataire (ou de leurs représentants) et être joint au contrat de location.

Peut-on modifier un état des lieux après la signature ?

Oui, le locataire peut demander à faire modifier l'état des lieux dans un délai de dix jours calendaires suivant sa réalisation.

Le locataire peut également demander la modification de l'état des lieux d'entrée concernant l'état des éléments de chauffage au cours du premier mois de la période de chauffe.

Le locataire doit-il payer l'état des lieux ?

Si le locataire et le propriétaire font ensemble l'état des lieux d'entrée, celui-ci est gratuit.

Si l'état des lieux est fait par le locataire et un professionnel comme un agent immobilier, l'état des lieux est payant. Le locataire doit payer une partie des frais mais sa participation ne peut excéder la moitié de la facture et un montant maximum de 3,03 € TTC par mètre carré de surface habitable.

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