La SCPI Mistral Sélection renforce sa présence en Europe du Sud avec un actif prime au cœur de Vicenza, en Italie

information fournie par Swiss Life AM FR • 12/01/2026 à 15:40

SWISS LIFE AM FRANCE

Swiss Life Asset Managers France annonce l'acquisition d'un actif commercial situé dans le centre historique de Vicenza, en Vénétie, pour le compte de la SCPI Mistral Sélection. Implanté sur l'artère commerçante principale de la ville, Corso Andrea Palladio, ce bien bénéficie d'une localisation stratégique, reconnue pour sa visibilité et sa fréquentation.

Cette opération s'inscrit dans la stratégie de Mistral Sélection visant à diversifier son portefeuille en Europe du Sud avec des emplacements de qualité dans des villes dynamiques. Elle a été effectuée à un taux de rendement actes en mains de 7,11%, en ligne avec les objectifs de distribution de la SCPI. Ces objectifs ne sont pas garantis et peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse.

Un emplacement premium, au cœur de Vicenza

A mi-chemin entre Vérone et Venise, Vincenza est une ville touristique réputée pour son patrimoine architectural. Avec près de 110 000 habitants, elle bénéficie d'un marché du commerce de détail résilient, soutenu par une population aisée et un flux constant de visiteurs et de résidents.

Corso Andrea Palladio, où se situe l'actif, est la rue la plus emblématique de la ville. Elle accueille un mix commercial dynamique regroupant des marques nationales et internationales dans les secteurs de la mode, de la beauté et de la maison. Le taux de vacance y est faible, illustrant la forte demande pour des surfaces bien positionnées.

Cet actif se distingue par son format « superstore » rare dans ce secteur prime et sa superficie de 981 m², répartis entre le rez-de-chaussée (524 m²) et le premier étage (457 m²). Occupé par ZARA jusqu'en 2017, il a connu une vacance limitée avant l'arrivée de DM-drogerie markt en 2018, ce qui souligne la qualité de son emplacement.

Un locataire solide et en croissance

DM-drogerie markt, leader européen dans la distribution de produits de santé et de beauté, exploite près de 4 200 magasins dans 14 pays et enregistre un chiffre d'affaires global de 19,2 milliards d'euros (+8,2% sur un an). En Italie, où l'enseigne s'est implantée en 2017, la croissance reste soutenue : le chiffre d'affaires a atteint 252 millions d'euros (+26,4% de chiffre d'affaires en 2024), avec 92 magasins et un objectif de 100 points de vente à court terme (source : DM-drogerie market, résultats 2024-2025).

Le bail, ferme jusqu'à décembre 2030, offre une durée résiduelle de 4,5 ans sans option de résiliation anticipée, garantissant ainsi une stabilité locative et un revenu sécurisé.

Diversification géographique et performance durable

Cette acquisition renforce la stratégie internationale de Mistral Sélection, qui cible des actifs en Europe du Sud (Portugal, Espagne, Italie) avec l'objectif de générer des revenus stables sur des marchés porteurs. Elle contribue également à la diversification géographique du portefeuille : la part des actifs situés en France passe de 78% à 65% (au 31/12/2025).

La SCPI Mistral Sélection applique une démarche ESG « Best in Progress », visant à améliorer la performance environnementale et sociale des actifs. Un plan d'actions spécifique sera déployé pour cet immeuble afin d'optimiser sa notation ESG, conformément aux engagements responsables de Swiss Life Asset Managers France.

« Cette acquisition illustre notre ambition de bâtir un portefeuille européen robuste, en sélectionnant des actifs résilients dans des zones à fort potentiel. Elle contribue à sécuriser des revenus locatifs stables et à maintenir un rendement attractif pour nos associés. En 2026, nous continuerons à saisir d'autres opportunités en Europe du Sud, afin de renforcer la solidité et la performance de la SCPI Mistral Sélection » conclut Julien Hennion, gérant de la SCPI Mistral Sélection.

Pour cette opération, Swiss Life Asset Managers France a collaboré avec JLL Capital Markets.

Avertissement et risques

La SCPI présente un risque de perte en capital et de liquidité. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le montant qu'il est raisonnable d'investir dans la SCPI dépend de votre patrimoine personnel, de votre horizon d'investissement et de votre appétence aux risques spécifiques à un investissement immobilier. Les performances futures sont soumises à l'impôt. La fiscalité est personnelle et chaque situation doit au préalable être étudiée par un professionnel. Pour plus d'informations sur les risques et les frais, veuillez consulter la note d'information et le document d'informations clés (DIC) de la SCPI sur le site internet : fr.swisslife-am.com