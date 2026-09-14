Crédit immobilier : les taux d'intérêt vont-ils beaucoup augmenter en fin d'année ?

information fournie par Moneyvox • 14/09/2026 à 08:29

Quel impact va avoir la remontée des taux sur les crédits immobiliers ? ( Crédits photo: © sommart - stock.adobe.com)

Vous avez un projet d'achat immobilier ? Dans la mesure du possible, ne tardez pas à le concrétiser. En effet, les taux d'intérêt des prêts immobiliers vont très prochainement augmenter.

La question de savoir si les taux d'intérêt des crédits immobiliers vont augmenter au cours du dernier trimestre 2026 ne se pose presque plus. En réalité, il s'agit désormais de savoir dans quelles proportions ces taux vont progresser. À quoi les futurs emprunteurs doivent-ils s'attendre ? Les taux immobiliers vont-ils augmenter de façon mesurée ou risquent-ils de s'envoler ? Pourquoi les professionnels du secteur anticipent-ils une telle hausse ? Les éléments de réponse.

Des taux d'intérêt immobiliers en passe de remonter sur le dernier trimestre 2026

Pour Pierre Chapon, cofondateur du courtier en ligne Pretto, "la rentrée marque un changement de ton sur le marché du crédit immobilier". Cette fin d'année 2026 devrait être marquée par "une phase de remontée progressive des taux". Le cofondateur de Pretto se veut néanmoins rassurant et précise qu'il ne devrait pas y avoir "un nouveau choc de crédit". En réalité, la hausse des taux d'intérêt sur les prêts à l'habitat devrait être progressive et mesurée.

Cette hypothèse, Julien Langlade, président du courtier Cafpi, la soutient également : "On n'est pas dans un scénario de 2022-2023 avec une hausse très franche en quelques mois". Déjà, en août, le courtier avait constaté que le taux d'intérêt moyen sur 25 ans était passé à 3,53 %, et, en septembre, ce taux devrait atteindre ou dépasser légèrement les 3,60 %. "On devrait être autour de 3,60 % voire 3,65 % en septembre sur 25 ans. Avec un scénario central à 3,70 % ou 3,80 % d'ici la fin 2026…".

La hausse de l'OAT 10 ans et des taux directeurs de la BCE en cause

Politiques commerciales des banques, état de la concurrence… le niveau des taux d'intérêt des prêts immobiliers dépend de nombreux facteurs. Parmi ceux-ci, on retrouve notamment le taux des emprunts d'Etat appelé OAT 10 ans. Or, cet indicateur est en hausse. Au 2 septembre, il était ainsi de 4,24 %, contre 3,60 % à la fin du mois de juin. "Le potentiel de hausse pourrait donc se matérialiser à la rentrée, lorsque le climat géopolitique et la trajectoire des OAT pèseront pleinement sur les barèmes bancaires" expliquait il y a quelques semaines le courtier Empruntis dans un communiqué.

Mais un autre facteur pourrait encourager les banques à revoir les taux d'intérêt proposés à leurs clients à la hausse : l'augmentation des taux directeurs de la BCE. En effet, ce jeudi 10 septembre, la Banque centrale européenne a annoncé une hausse de ses taux directeurs de 0,25 point. "Dans ce contexte, notre scénario central est celui d'une hausse progressive des taux de crédit au cours du dernier trimestre si les tensions inflationnistes et obligataires se confirment dans les prochaines semaines" conclut Julie Bachet, directrice générale de Vousfinancer.

Comment acheter un bien immobilier malgré la hausse des taux d'intérêt ?

Pour un même montant emprunté et une durée de financement identique, la hausse des taux d'intérêt implique une augmentation de la mensualité de remboursement. Une mauvaise nouvelle pour le porte-monnaie des futurs propriétaires qui fait néanmoins suite à une période plutôt calme en matière de conditions de financement à l'habitat, comme le rappelle Julien Langlade : "Sur la période allant de juin 2025 à juin 2026, les taux moyens ne sont montés que de 0,20 point environ".

En outre, la concurrence entre les banques reste forte. Pour attirer de nouveaux clients, certaines enseignes continuent donc de proposer des offres promotionnelles intéressantes. "Certaines banques mutualistes ont dû relancer courant août les offres promotionnelles mises en place au printemps, puis en pause au début de l'été. Des offres à taux réduits (entre 0,99 % et 1,99 %) sur une partie du financement, parfois ciblées sur les jeunes ou les primo accédants, et qui permettent de faire baisser de 10 à 30 points le taux moyen de crédit" explique notamment Guillaume Fourt, directeur des partenariats bancaires chez Meilleurtaux.