Vous voulez vendre le bien que vous louez : votre locataire est-il prioritaire pour l'acheter ?

Si vous donnez congé à votre locataire pour vendre le bien, celui-ci dispose d'un droit de préemption. (illustration) (Samuilawfirm / Pixabay)

Vous souhaitez vendre un bien immobilier actuellement occupé par un locataire et vous vous demandez si ce dernier est prioritaire pour l'acheter ? La réponse est non, sauf si vous voulez vendre ce logement sans locataire.

Dans ce cas, vous devrez délivrer un congé pour vente à l'occupant des lieux au moins six mois avant le terme du contrat de location, indique Se Loger . Ce dernier bénéficiera alors d'un droit de préemption aux prix et conditions indiqués dans ce document. « L'offre de vente est valable pendant les deux premiers mois du préavis » , indique l'administration française sur son site .

Le locataire n'a aucun droit de priorité en cas de vente

En dehors de ce cas particulier, vous pouvez tout à fait vendre le logement pendant que le locataire l'occupe, sans l'en informer et sans lui donner congé. L'acquéreur devra alors indiquer au locataire ses coordonnées et le bail se poursuivra aux mêmes conditions. Dans la pratique, le propriétaire bailleur a tout intérêt à prévenir son locataire de la mise en vente du bien pour planifier avec lui les visites et les éventuels diagnostics.

Le locataire peut bien sûr se porter candidat à l'achat mais il n'a aucun droit de priorité. Il sera considéré comme n'importe acquéreur potentiel.