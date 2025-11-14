 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Viager: une solution efficace pour mieux vivre votre retraite

information fournie par Le Particulier 14/11/2025 à 11:00

Le principal atout du viager, c’est le revenu régulier auquel il donne accès. Il permet de compenser la perte de revenus dus à une pension trop faible. Autre avantage, souvent sous-estimé: la fiscalité. ( crédit photo : Getty Images )

Le principal atout du viager, c’est le revenu régulier auquel il donne accès. Il permet de compenser la perte de revenus dus à une pension trop faible. Autre avantage, souvent sous-estimé: la fiscalité. ( crédit photo : Getty Images )

Transformer son logement en source de revenu régulier sans devoir le quitter : cette idée séduit aujourd’hui de plus en plus de retraités. Longtemps perçu comme un dispositif complexe ou risqué, le viager revient aujourd’hui sur le devant de la scène. Derrière son image rassurante, il recèle toutefois certaines subtilités.

Sommaire:

  • Comment fonctionne la vente en viager?
  • Viager libre et viager occupé: quelles différences?
  • Avantages de la vente en viager
  • Les limites du viager

Comment fonctionne la vente en viager?

Le viager repose sur une idée simple: convertir la valeur de son logement en revenu régulier. Le propriétaire, appelé crédirentier, vend son bien à un débirentier (l’acheteur). En échange, ce dernier s’engage à verser:

  • Au moment de la vente: un capital initial, appelé bouquet,
  • A vie: une rente viagère, mensuelle ou trimestrielle.

Aujourd’hui, ces transactions représentent environ 1%(1) du total des ventes immobilières en France. Ce chiffre modeste progresse chaque année. Selon les régions, la hausse se situerait entre 5% et 20%. Autrefois mal perçu, le viager séduit ainsi une génération de seniors plus soucieuse de préserver son niveau de vie à la retraite. Il leur permet d’améliorer leur confort au quotidien, de financer des travaux ou encore d’aider leurs proches, sans avoir à quitter forcément leur logement.

Viager libre et viager occupé: quelles différences?

Le viager se décline en deux formes principales: le viager occupé et le viager libre. Voici leurs différences:

  • Le viager occupé, le plus courant, permet au vendeur de conserver le droit d’habiter son logement jusqu’à la fin de sa vie. Il perçoit un bouquet à la signature, puis une rente régulière tout en restant chez lui. L’avantage: bénéficier d’un revenu complémentaire tout en gardant la sécurité et le confort de son cadre de vie habituel.
  • Le viager libre, lui, oblige à quitter le logement au moment de la vente. Il est surtout choisi par les retraités appelés à partir en maison de retraite. L’acheteur peut alors occuper le logement ou le louer immédiatement. En contrepartie, la rente versée est plus élevée, puisque le vendeur renonce à l’usage de son logement dès la signature. Ce type de vente ne concernerait que 5% du total des transactions en viager aujourd’hui.

A savoir

Le viager concerne aussi les appartements, les terrains, garages, box de parkings…

Avantages de la vente en viager

Le principal atout du viager, c’est le revenu régulier auquel il donne accès. Pour beaucoup de retraités, il s’agit d’un véritable souffle financier: il permet de compenser la perte de revenus dus à une pension trop faible, d’assumer des dépenses imprévues ou encore de préparer une éventuelle perte d’autonomie.

Autre avantage, souvent sous-estimé: la fiscalité . Vous pouvez vendre en viager à tout âge, mais l’intérêt fiscal devient nettement plus favorable à partir de 70 ans. Seule une partie de la rente est soumise à l’impôt, en fonction de votre âge au moment de la transaction:

  • Entre 50 et 59 ans, 50% de la rente est imposable,
  • Entre 60 et 69 ans, 40%,
  • À partir de 70 ans, seulement 30%.

Concrètement, si vous avez 75 ans et percevez une rente mensuelle de 1000 euros, seuls 300 euros sont imposables. Le bouquet, c’est-à-dire la somme versée à la signature, il est totalement exonéré d’impôt.

Reste la question de l’entretien du bien. Si vous continuez d’y vivre, les dépenses courantes (eau, chauffage, entretien, ordures ménagères) sont à votre charge. En revanche, les grosses réparations reviennent à l’acheteur. Ces points doivent toujours être précisés dans le contrat de vente pour éviter toute ambiguïté.

Les limites du viager

Le viager présente de réels atouts, mais aussi quelques points de vigilance à ne pas négliger. Sauf cas exceptionnel - notamment en cas de non-solvabilité de l’acheteur - la vente est ferme et définitive. Une fois l’acte signé, le bien ne vous appartient plus. Ce choix peut donc créer parfois des tensions familiales, surtout si les héritiers comptaient sur le bien pour leur succession. En pratique, mieux vaut donc en parler ouvertement avec vos proches avant de vous engager, afin d’éviter tout malentendu.

Autre limite: la vente en viager est souvent plus longue à conclure qu’une transaction classique. Le nombre d’acheteurs intéressés reste plus faible et on estime qu’il y a environ trois vendeurs pour un seul acquéreur. Ceci peut rallonger les délais entre la mise en vente et la signature définitive.

À savoir

La vente en viager doit obligatoirement être authentifiée par un notaire. Celui-ci rédige l’acte de vente et s’assure que toutes les conditions légales sont respectées: montant du bouquet, calcul de la rente, indexation, répartition des charges, clause de réversibilité... Le notaire garantit ainsi la sécurité juridique de la transaction pour les deux parties.

© Le Particulier

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / WILLIAM WEST )
    Immobilier : les réservations de logements neufs par des particuliers stables au 3e trimestre
    information fournie par Boursorama avec AFP 14.11.2025 11:37 

    Au troisième trimestre, 16.240 logements ont été réservés par des particuliers auprès de promoteurs immobiliers, un chiffre stable (+0,4%) par rapport au trimestre précédent, selon des données publiées vendredi par le ministère de la Ville et du Logement. Par rapport ... Lire la suite

  • SWISS LIFE AM FRANCE
    Paris Investor Week 2025 | Ce qu’il faut savoir sur Mistral Sélection
    information fournie par Swiss Life AM FR 14.11.2025 10:45 

    Une SCPI diversifiée, opportuniste et accessible Mistral Sélection est une SCPI sans frais d'entrée, conçue pour les investisseurs en quête de diversification et de performance dans un cadre responsable. Accessible dès 180 €, elle se distingue par une stratégie ... Lire la suite

  • Bail climat : quand agir pour la planète fait baisser le loyer / iStock.com - BlackSalmon
    Bail climat : quand agir pour la planète fait baisser le loyer
    information fournie par Boursorama avec LabSense 14.11.2025 08:30 

    Vous cherchez sans cesse de nouvelles pistes pour prendre soin de notre planète ? Louer Facile a eu l’idée de mettre en place un « bail climat ». Qu’est-ce que le « bail climat » ? Louer Facile, agence 100 % digitale située à Angoulême (Charente), a décidé de mettre ... Lire la suite

  • Crédit photo : Shutterstock
    Les fonds immobiliers reprennent progressivement des couleurs
    information fournie par Mingzi 14.11.2025 08:10 

    Après une année 2024 difficile, les placements immobiliers grand public retrouvent le sourire. Selon l'ASPIM et l'IEIF, la collecte des SCPI poursuit sa remontée, tandis que les performances s'améliorent progressivement, malgré un contexte économique encore incertain. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank