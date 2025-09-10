 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Vétusté, manque d'entretien, mauvaise isolation... les locataires d'une résidence HLM en colère
information fournie par Boursorama avec Newsgene 10/09/2025 à 12:47

Les locataires se plaignent d'être inondés quand il pleut. (illustration) (Pixabay / Pexels)

Les locataires se plaignent d'être inondés quand il pleut. (illustration) (Pixabay / Pexels)

Les locataires d'une résidence HLM située dans un espace classé, près de Toulouse (Haute-Garonne), réclament une réaction de la part de leur bailleur. Ils dénoncent la vétusté des bâtiments et le manque d'entretien des parties communes.

Les locataires de la résidence du Manoir, située à Plaisance-du-Touch (Haute-Garonne), près de Toulouse, sont à bout. Ils dénoncent la vétusté de leurs logements et le manque de réaction de la part du bailleur, Promologis, rapporte La Dépêche du Midi . « Cette parcelle classée n’est ni respectée, ni entretenue » , se désolent les habitants dans un courrier adressé à nos confrères.

Parmi les griefs énumérés, un bâtiment mal isolé qui fait vivre un enfer aux occupants, été comme hiver. « La pluie traverse les appartements » , tandis qu'avec les fortes chaleurs, les logements sont surchauffés. Traces de moisissure, terrasses poreuses, façade endommagée... les locataires ne décolèrent pas et pointent également le manque d'entretien des parties communes intérieures et du jardin, où des frelons asiatiques ont été identifiés.

Le bailleur se défend

Du côté du bailleur, on estime qu'un seul bâtiment de cette résidence HLM serait concerné par des problèmes. Les DPE des autres logements, réalisés en 2024, auraient été classés en C ou D. Au sujet du jardin, des opérations d'élagage sont bien prévues dans les prochaines semaines.

Une réunion est organisée le 11 septembre avec les locataires afin de « définir un plan d’actions répondant au mieux à leurs attentes » . Il y sera aussi question du nettoyage des parties communes. Mais en ce qui concerne les travaux extérieurs, tout dépendra des autorisations validées ou non, le bâtiment étant classé.

© Boursorama avec Newsgene

