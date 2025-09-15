Ventes immobilières de l’État : un marché d’opportunités pour les particuliers ? / iStock.com - daboost

Ventes immobilières de l’État : de quoi s’agit-il ?

Chaque année, l’État met en vente divers biens immobiliers. Les ventes immobilières de l’État permettent à ce dernier de gagner de l’argent. En 2024, les recettes des ventes (dont le volume était en baisse de 15 % par rapport à 2023) ont atteint les 222 millions d’euros. Pour Alain Resplandy-Bernard, directeur de la Direction de l’Immobilier de l’État (DIE), 2024 a été une année positive. Dans le détail, 253 terrains ont été vendus (19,2 millions d’euros) contre 68 bureaux (136,2 millions d’euros) ou encore 89 logements (35,7 millions d’euros). Il est à noter que le patrimoine de l’État compterait plus de 192 000 bâtiments et plus de 30 000 terrains, soit un total de 94 millions de mètres carrés. Mais qui sont les acheteurs ? Dans un tiers des cas, il s’agit de particuliers. Dans les autres cas, ce sont les collectivités, qui sont prioritaires, et les entreprises.

Des biens atypiques, exceptionnels…

Les ventes immobilières de l’État permettent aux collectivités, entreprises et particuliers de faire de bonnes affaires et d’accéder à des biens exceptionnels ou encore atypiques. « Il peut y avoir de belles opportunités, comme des maisons forestières superbement situées, des logements de fonction ou des biens mis en vente dans le cadre de successions vacantes », détaille ainsi Alain Resplandy-Bernard. Comment savoir quels biens sont vendus par l’État ? Il suffit de se rendre sur la plate-forme dédiée (https://cessions.immobilier-etat.gouv.fr/) et de consulter les annonces proposées. Actuellement, une maison exceptionnelle située à Saint-Malo intra-muros est par exemple en vente à partir de deux millions d’euros tandis qu’un terrain de plus de 2 600 mètres carrés est à vendre à Heiligenberg et qu’une maison forestière est en vente à Haguenau. Un ensemble immobilier de 16 logements, des terrains non constructibles et une maison éclusière, entre autres, font également partie des biens mis en vente.

Ventes immobilières de l’État : comment ça se passe ?

L’État propose deux façons d’accéder aux biens qu’il vend. Il peut s’agir d’appels d’offres (l’offre la plus intéressante est retenue) ou encore de cessions par adjudication (autrement dit des ventes aux enchères). Tout est indiqué dans les annonces publiées en ligne sur la plateforme. Les noms des personnes à contacter sont également précisés sur les pages des biens, en haut à droite de la photographie. Pour les appels d’offres, la valeur des biens n’est pas affichée. De plus, pour faire une offre, il faut avoir préalablement visité le bien. Enfin, il est possible qu’il y ait deux tours si le premier n’a pas permis de départager les candidats. Les procédures nécessitent un peu (voire beaucoup) de patience puisqu’elles peuvent durer trois ans. Les discussions avec les collectivités sont l’étape qui demande le plus de temps, explique Alain Resplandy-Bernard. Le délai entre la sélection de l’offre et la finalisation de la cession peut être de 6 à 12 mois.