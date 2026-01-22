Vente aux enchères : des biens immobiliers saisis par la justice à saisir à prix réduit en Essonne

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 22/01/2026 à 12:26

La vente aux enchères se tiendra au tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes. (VBlock / Pixabay)

Acheter un bien immobilier aux enchères peut se révéler intéressant. En Essonne, une vente aux enchères immobilières se tiendra au tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, mercredi 28 janvier 2026 (de 10 h à 14 h). Neuf biens saisis par la justice seront proposés aux potentiels acquéreurs, rapporte actu Essonne .

Les prix de départs affichés sont largement inférieurs aux prix de l'immobilier en Île-de-France. Ainsi, le lot comprenant un grand pavillon de 232,40 m² situé à Saintry-sur-Seine, sur un terrain de 871 m², aura un prix de départ 15 000 euros. Ce qui revient à 65 euros le m². À Montgeron, une maison plus petite, de 55,06 m² sera mise en vente au prix minimum de 63 000 euros (1 144 euros le m²).

Recours d'un avocat obligatoire

La vente proposera également un appartement de près de 80 m² à Chilly-Mazarin, pour lequel le prix de départ a été fixé à 20 000 euros, soit 251 euros le m². Un autre appartement d'une surface de près de 75 m² et situé, lui, à Boussy-Saint-Antoine, sera mis en vente. Pour ce bien, les enchères commenceront à 30 000 euros (404 euros le m²). D'autres logements mais également des parkings seront proposés aux enchères.

Pour faire une offre, vous devez obligatoirement contacter un avocat inscrit au barreau dans le ressort duquel le bien est mis en vente. C'est lui qui, le jour de l'audience, parlera en votre nom. À noter que pour que votre avocat puisse enchérir en votre nom, vous devez lui remettre avant l'audience un chèque de banque représentant 10 % de la mise à prix, avec un minimum de 3 000 euros ou une caution bancaire irrévocable.