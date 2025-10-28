Vendre plus vite et plus cher grâce à un simple coup de peinture : mais quelles couleurs choisir ?

Repeindre son intérieur peut permettre d'accélérer la vente d'un bien immobilier. (illustration) (Pixabay / bidvine)

Et si un simple coup de peinture pouvait vous aider à vendre plus vite votre bien ? Peu coûteuse et facile à réaliser, cette solution pourrait, selon le site Se Loger , provoquer le fameux « coup de cœur » chez les acheteurs et même faire grimper légèrement le prix de vente.

En plus de rafraîchir votre intérieur, une peinture soignée permet aussi de masquer les petits défauts et de donner l’image d’un logement bien entretenu.

Des couleurs à privilégier

Mais encore faut-il choisir les bonnes couleurs. Certaines teintes sont à privilégier, selon le site immobilier. Le blanc, par exemple, reste une valeur sûre : neutre, lumineux, il évoque le propre et le neuf, tout en agrandissant visuellement les petites pièces. Tout aussi sobre, mais un peu plus chaleureux, le beige crée une atmosphère élégante et apaisante.

Plus modernes et dynamiques, les tons pastel - comme le vert sauge, le bleu doux ou le terracotta léger - peuvent également apporter une touche de caractère, à condition d’être utilisés avec parcimonie, sur certains pans de murs par exemple. Les gris clairs ou bleu-gris, très tendance eux aussi, s’accordent facilement avec tout type de mobilier.

Les teintes vives à bannir

Ces teintes sobres aident les potentiels acheteurs à se projeter plus facilement. En revanche, méfiance avec les couleurs trop vives - jaune poussin, rose bonbon, violet, rouge ou orange éclatant - aujourd’hui moins à la mode. Même si ces couleurs reflètent votre personnalité, la sobriété reste une valeur sûre quand on souhaite vendre son bien.