Point de gestion – ESG Tendances Pierre | Novembre 2025

SWISS LIFE AM FRANCE
Performances, évolution de la valeur liquidative, allocation du portefeuille… Découvrez les principaux indicateurs de la société civile ESG Tendances Pierre dans le reporting de novembre.
Focus sur les actifs détenus en direct par la société civile ESG Tendances Pierre :
- Camping 3* Slow Village Anduze, exploité par Inspire Villages
- Centre de formation pour pilotes de ligne, loué à Simaero, à proximité de l'aéroport Charles de Gaulle
- Salle de sport louée à Basic Fit, à Strasbourg
- Camping 3* Alannia Costa Dorada, exploité par ECG
Consultez le reporting complet ici et dans le PDF ci-dessous :
