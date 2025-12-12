 Aller au contenu principal
Point de gestion – ESG Tendances Pierre | Novembre 2025

information fournie par Swiss Life AM FR 12/12/2025 à 15:41

SWISS LIFE AM FRANCE

Performances, évolution de la valeur liquidative, allocation du portefeuille… Découvrez les principaux indicateurs de la société civile ESG Tendances Pierre dans le reporting de novembre.

Focus sur les actifs détenus en direct par la société civile ESG Tendances Pierre :

  • Camping 3* Slow Village Anduze, exploité par Inspire Villages
  • Centre de formation pour pilotes de ligne, loué à Simaero, à proximité de l'aéroport Charles de Gaulle
  • Salle de sport louée à Basic Fit, à Strasbourg
  • Camping 3* Alannia Costa Dorada, exploité par ECG

Avertissement
Les investissements passés ne préjugent pas des investissements futurs.

Consultez le reporting complet ici et dans le PDF ci-dessous :

