information fournie par Boursorama avec LabSense • 17/12/2025 à 08:30

Crédit immobilier : comment vos dépenses influencent la décision de la banque ? / iStock.com - AndreyPopov

Ce que les relevés de compte révèlent de votre comportement financier

Les trois derniers relevés bancaires sont une photographie de votre rapport à la dépense. Au-delà des montants, les conseillers regardent le rythme des opérations, les éventuels découverts, la capacité à mettre de côté. Cette lecture dit souvent plus qu’un justificatif ou une déclaration d’intention. En effet, elle montre comment vous arbitrez entre obligations, loisirs et dépenses imprévues. Un compte qui bascule régulièrement dans le rouge ou des incidents de paiement récurrents traduisent une fragilité susceptible de rendre l’établissement prudent au moment d’accorder un crédit immobilier.

Quand certaines dépenses font hésiter la banque

Il n’existe pas de liste officielle de dépenses interdites, mais certains signaux sont clairement scrutés. Les opérations liées aux jeux d’argent comme les paris sportifs, les achats sur des sites de poker ou les dépôts réguliers sur des plateformes de casino en ligne, figurent parmi les plus redoutées lorsqu’elles reviennent de manière fréquente. Les professionnels du crédit y voient parfois l’ombre d’un comportement compulsif, susceptible de mettre en péril la stabilité financière de l’emprunteur. D’autres postes peuvent aussi faire réfléchir : des dépenses répétitives évoquant une addiction ou un usage excessif de certains services, même si l’analyse reste prudente, car un relevé ne résume jamais toute une personnalité.

Les nouvelles méthodes d’analyse issues des fintechs

Certaines plateformes de prêt, déjà actives dans le crédit conso, ont affiné ces pratiques en automatisant l’étude des transactions. Avec l’accord du client, elles accèdent directement à l’historique bancaire pour repérer les revenus, les charges et les signaux d’alerte éventuels. Les mots-clés présents dans les libellés d’opérations jouent un rôle central : incidents, retraits répétitifs, paiements similaires vers une même contrepartie. Un comportement inhabituel, comme une succession de transactions en cash ou plusieurs chèques d’un montant identique, déclenche une analyse plus poussée. Dans certains cas, un dossier peut être refusé immédiatement ; dans d’autres, il est réévalué par un analyste humain pour comprendre la logique derrière ces mouvements.

Quand la banque s’interroge sur la manière de payer

Les moyens de paiement eux-mêmes peuvent susciter des questions. En effet, un usage massif du chéquier chez un jeune actif, par exemple, étonne davantage que chez un senior, car il ne correspond pas aux pratiques habituelles de sa génération. Par ailleurs, l’absence totale d’achats courants par carte bancaire peut surprendre et conduire l’établissement à demander une explication. Les banques, tenues de surveiller les opérations suspectes, cherchent avant tout à vérifier que les flux sont cohérents et justifiables.

Une évolution vers davantage d’automatisation

Même si les banques traditionnelles s’appuient encore largement sur l’analyse humaine, elles avancent vers un usage plus systématique des données. Les algorithmes de certaines fintechs sont déjà utilisés par de grands réseaux pour affiner l’évaluation des risques. Reste à savoir jusqu’où les emprunteurs accepteront de partager leurs données.