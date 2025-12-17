Pouvoir d’achat immobilier : il faut gagner près de 9 700 euros mensuels pour acquérir un trois-pièces à Paris

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 17/12/2025 à 12:22

Louer un studio dans la capitale exige des revenus souvent supérieurs à ceux nécessaires pour acquérir un grand appartement (T3 ou T4) dans des villes comme Nantes ou Rennes. (Nattanan23 / Pixabay)

Mieux vaut disposer d’un bon pouvoir d’achat pour devenir propriétaire à Paris. Il faut désormais percevoir près de 9 670 euros mensuels dans l’ancien et plus de 13 280 euros dans le neuf pour espérer s’offrir un trois-pièces dans la capitale, rapporte Le Parisien . C’est la conclusion de l’étude du site d’annonces immobilières Bien’ici , qui analyse les revenus requis pour accéder au logement dans les grandes métropoles françaises.

De forts revenus exigés à Nice également

L’étude, qui part du principe qu’un ménage consacre un tiers de ses ressources au logement, révèle un marché immobilier fractionné. « Les écarts de pouvoir immobilier peuvent aller du simple au triple selon la ville et le type de logement » , souligne Bien’ici. Il y a évidemment l’exception parisienne, avec des biens hors de portée de nombreux ménages. Louer un studio dans la capitale exige des revenus souvent supérieurs à ceux nécessaires pour acquérir un grand appartement (T3 ou T4) dans des villes comme Nantes ou Rennes.

Les autres grandes villes restent nettement plus accessibles, même si Nice, Lyon et Bordeaux forment un groupe où la pression demeure forte, selon l’étude. Dans les deux premières villes, il faut respectivement 3 930 et 3 435 euros pour louer un T3. L’achat d’un trois-pièces à Nice nécessite plus de 5 500 euros de revenus. Pour louer un logement familial (T4) à Nice, les revenus requis atteignent désormais 8 650 euros.

Forte hausse des revenus exigés ces dernières années

D’autres grandes villes sont bien plus abordables, comme Toulouse, Rennes et Nantes. Les ménages aux revenus modérés peuvent encore y trouver un bien. Il faut compter environ 2 650 à 2 700 euros pour louer un T3 et entre 3 400 et 3 700 euros pour l’achat d’un bien ancien. Sur le marché du neuf, les revenus nécessaires sont encore plus élevés. L’acquisition d’un T3 nécessite plus de 13 000 euros par mois à Paris, contre un palier situé entre 3 600 et 6 200 euros ailleurs en France.

La hausse s’est généralisée dans le pays au cours des cinq dernières années. Les revenus exigés ont bondi de 17 % à 26 %. À Paris, il faut gagner 1 248 euros de plus par mois qu’en 2020 pour louer le même appartement. Quand la plupart des villes exigent un effort supplémentaire de 20 %, à Nice, l’effort demandé atteint 37 %.