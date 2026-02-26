 Aller au contenu principal
Ferrovial: fort recul du bénéfice net en 2025 en raison d'un effet de base défavorable
information fournie par Boursorama avec AFP 26/02/2026 à 09:31

( AFP / PIERRE-PHILIPPE MARCOU )

Le groupe de BTP et de gestion d'infrastructures Ferrovial a vu son bénéfice net s'écrouler de près de 75% en 2025 par rapport à 2024 en raison d'un effet de base défavorable à la suite de plus-values exceptionnelles réalisées sur l'exercice précédent.

Le géant espagnol a dégagé sur l'ensemble de l'année dernière 888 millions de profits, contre 3,24 milliards d'euros en 2024, année de vente d'une grande partie de ses parts dans l'aéroport de Londres Heathrow, selon ses résultats publiés mercredi soir.

A titre de comparaison, son bénéfice net avait atteint 460 millions en 2023, date du dernier exercice plein à périmètre comparable, soit près de deux fois moins qu'en 2025.

Le chiffre d'affaires de Ferrovial a, quant à lui, progressé l'an passé de 8,6%, passant de 9,15 milliards d'euros en 2024 à 9,63 milliards l'an passé, avec un carnet de commandes dans sa branche "construction" à un niveau "record" (17,44 milliards).

Ferrovial, qui détient un vaste portefeuille d'actifs à travers le monde, explique cette dynamique en partie par la hausse du trafic sur ses autoroutes, notamment aux États-Unis.

Ferrovial, présidé par Rafael Del Pino, 3e fortune d'Espagne selon le magazine Forbes, a engagé ces dernières années une vaste réorganisation de ses activités, en transférant en 2024 son siège social aux Pays-Bas.

Le groupe a vendu à l'été 2025 ses dernières parts restantes dans l'aéroport de Londres Heathrow et veut désormais se concentrer sur le marché américain, jugé plus porteur.

"Pour l'avenir, nous sommes concentrés sur l'accélération de notre croissance aux États-Unis", a confirmé dans un communiqué son directeur général, Ignacio Madridejos.

