Une antenne relais de 36 mètres érigée en un jour devant leurs maisons : les habitants d'un village normand furieux

Les habitants de Saint-Georges-des-Groseillers (Orne) sont en colère après l'installation d'une antenne relais à proximité des maisons. (illustration) (ArtisticOperations / Pixabay)

C'est la colère et l'incompréhension à Saint-Georges-des-Groseillers (Orne) après l'installation, le 16 octobre 2025, d'un pylône de télécommunications de 36 mètres de haut. Cette imposante antenne relais a été montée en une seule journée sur une parcelle privée, à proximité de plusieurs maisons, rapporte Ouest-France . Selon un agent immobilier de la ville, les maisons pourraient perdre 30 % de leur valeur.

« On aimerait comprendre comment un tel projet a-t-il été autorisé sans en informer le voisinage ? » s'indigne un riverain interrogé par L'Orne combattante . « Si on avait pu se manifester avant, on aurait refusé » , lâche un autre.

Un projet conforme au plan local d'urbanisme

Un panneau de permis de construire, indiquant la hauteur de 36,25 m et accordé en février 2025, a bien été affiché. Mais les riverains reprochent l'absence d'enquête de voisinage. De son côté, le maire assure qu'il n'a jamais donné son aval à ce pylône. « Ce sont les services de Flers Agglo chargés de l’urbanisme qui ont accepté le projet qui se trouve sur un terrain privé » , a-t-il confié à L'Orne combattante . Il précise de plus que ce projet est conforme au plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi). Il n'a donc pas son mot à dire.

Les habitants envisagent de monter un collectif pour réclamer le démantèlement de l'antenne. Vendredi 24 octobre, ils ont également lancé une pétition en ligne .