Un propriétaire entre chez sa locataire sans autorisation, il écope de quatre mois de prison avec sursis

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 21/01/2026 à 10:34

L'occupante des lieux s'en est rendu compte grâce à la caméra qu'elle avait installée chez elle. (PhotoMIX-Company / Pixabay)

Un propriétaire breton a comparu devant la justice, mardi 20 janvier 2026. Il était poursuivi pour être entré sans autorisation dans l'appartement de sa locataire, à Lorient (Morbihan), fin juillet 2025, rapporte Ouest-France . La jeune femme avait déposé plainte pour voyeurisme.

Une précédente intrusion

L'occupante des lieux s'en est rendu compte grâce à la caméra qu'elle avait installée chez elle. Convoqué par la police, l'homme, âgé de 59 ans, avait d'abord nié les faits. Puis, face aux images de la caméra, il n'avait pu que reconnaître son intrusion.

Au tribunal, le quinquagénaire, qui possède 40 logements, s'est justifié : « J'avais appris qu'elle était partie, je voulais voir dans quel état étaient les lieux. » D'après les images, il est resté 13 secondes dans l'appartement puis a quitté les lieux. Sauf qu'il ne s'agissait pas de la première fois. Alors qu'elle rentrait chez elle, la locataire avait surpris son propriétaire en train de sortir de chez elle. L'homme avait prétendu être entré pour fermer une fenêtre car un ravalement de façade était en cours.

Prison avec sursis

La victime lui avoir demandé qu'il lui remette la troisième clé de l'appartement, qu'il avait en sa possession. Les derniers faits ont prouvé qu'il avait encore un jeu de clés. L'avocat du propriétaire a assuré qu'il n'avait que « balayé le logement du regard » . Mais, le bail n'étant pas encore résilié, il n'avait pas le droit d'entrer sans autorisation. « C'est inquiétant de voir avec quelle légèreté il prend les droits de ses locataires » , a commenté la représentante du parquet.

L'homme a finalement été condamné à quatre mois de prison avec suris. Il lui est également interdit d'entrer en contact avec sa victime et de paraître à son domicile.