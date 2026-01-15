Un nouvel actif commercial dédié au sport rejoint le portefeuille de la société civile ESG Tendances Pierre

Swiss Life Asset Managers France annonce l'acquisition d'un magasin Intersport situé à Fayet, près de Saint-Quentin (Aisne), dans le cadre d'une opération de sale and lease back. Cette transaction s'inscrit dans la stratégie de diversification de la société civile ESG Tendances Pierre, axée sur des actifs de qualité, sécurisés par des baux longs et implantés dans des zones commerciales attractives.

Le sale and lease back (ou cession-bail) est une opération financière par laquelle une entreprise vend un actif à un investisseur, puis le loue pour une longue durée, afin d'en dégager des liquidités tout en conservant son usage.

Un emplacement stratégique dans un pôle retail majeur

Situé dans la ZAC des Marlettes, à 80 km à l'est d'Amiens, face à l'hypermarché Auchan, véritable locomotive commerciale de la zone, ce pôle retail regroupe près de 190 enseignes nationales, dont Boulanger, Cultura et Bricoman, avec un taux de vacance inférieur à 7% (Source : EOL Retail – T4 2025).

Selon l'étude Mytraffic, le centre commercial Aushopping de Saint-Quentin Fayet attire 250 000 visiteurs hebdomadaires. La zone de chalandise couvre 330 000 habitants et offre une accessibilité optimale via l'autoroute A26.

Un acteur solide dans un secteur en croissance

Intersport, leader de la distribution d'articles de sport en France, occupe ce site de 4 083 m², entièrement loué dans le cadre d'une opération de sale and lease back avec un bail de 12 ans dont 10 ans ferme, garantissant des revenus locatifs stables à long terme. Cette acquisition vise à offrir un rendement attractif de 6,28%, pouvant atteindre 6,55% avec le loyer variable. Ces objectifs ne sont pas garantis et peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse.

Le secteur du sport et des loisirs continue de progresser (source : Etude EPSIMAS 2025), porté par la tendance athleisure (mode + sport) et l'intégration du sport dans le mode de vie des Français qui renforce cette demande.

Un engagement ESG affirmé

Construit en 2020, l'actif répond aux standards de qualité et de performance environnementale, conformément à la réglementation RT 2012 et doté d'une performance énergétique classée D selon le Diagnostic de Performance Energétique (DPE), et fera l'objet d'un plan d'action visant à renforcer son profil durable. Ce programme inclut la mise en place d'un contrat d'énergie verte, un audit énergétique et l'intégration de baux verts.

Cette acquisition s'inscrit dans la trajectoire carbone du portefeuille de la société civile ESG Tendances Pierre, labellisée ISR, et contribue aux objectifs SFDR, avec une vision alignée jusqu'en 2034.

Julien Guillemet, gérant de la SC ESG Tendances Pierre, souligne : « Cette acquisition illustre notre ambition : investir dans des actifs stratégiquement situés, offrant des revenus locatifs sécurisés à long terme, tout en intégrant pleinement les critères ESG. Nous renforçons ainsi la résilience et la qualité de notre portefeuille, au service de nos investisseurs. »

Avertissement et risques

ESG Tendances Pierre est un produit complexe, éligible en unités de comptes des contrats d'assurance vie et de capitalisation, présentant différents risques à prendre en compte, notamment des risques liés aux marchés immobiliers et à la détention d'actifs immobiliers qui peuvent varier à la hausse comme à la baisse, de liquidité des parts liés notamment à la suspension et au report des demandes de rachat, liés à la valorisation des actifs et des parts de cette société. La souscription des parts d'ESG Tendances Pierre est réservée aux Investisseurs Autorisés (tels que définis dans le Document d'Information et dans les Statuts).

Les investissements passés ne préjugent pas des investissements futurs. La valeur d'un investissement ainsi que les revenus qui en proviennent peuvent varier à la hausse comme à la baisse. Les rendements présentés se réfèrent à des simulations et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Ils ne constituent en aucun cas une promesse de rendement ou de performance du Fonds.

L'investissement sur ce fonds comporte un risque de perte en capital. Pour plus d'informations sur les risques et la stratégie d'investissement, veuillez consulter les documents réglementaires disponibles sur demande auprès de la Société de Gestion.