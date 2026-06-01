Un mobil-home comme résidence secondaire : la solution idéale pour les petits budgets ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 01/06/2026 à 16:04

Le mobil-home est une solution alternative pour s'offrir une résidence secondaire. (illustration) (NoName_13 / Pixabay)

Acheter une résidence secondaire est un rêve pour de nombreux Français. Mais il s'agit d'un investissement lourd qui paraît inaccessible pour certains. Les résidences secondaires appartiennent en effet à des ménages aisés : 34 % des propriétaires font partie des plus hauts revenus, et 66 % ont 60 ans ou plus. Il faut engager des coûts chaque année : taxe foncière (en moyenne à 1 117 euros par an), taxe d'habitation, assurance, entretien et charges de copropriété. Tout cela pour une occupation moyenne de seulement 35 à 42 nuits par an, indique Se Loger .

250 000 mobil-homes en France

Face à ce constat, le mobil-home attire de plus en plus de Français. Sur 250 000 mobil-homes déjà installés dans le pays, 200 000 appartiennent à des particuliers. Pour devenir propriétaire, il faut débourser entre 25 000 et 60 000 euros pour du neuf. Mais les prix commencent dès 10 000 euros pour de l'occasion. Avantage du mobil-home : tant qu'il est sur ses roues, il est exonéré de taxe foncière et de taxe d'habitation.

Mais attention, sa valeur peut chuter de 30 % dans les cinq premières années, et sa durée de vie est estimée entre 15 et 20 ans. Il faut aussi prévoir de louer la parcelle de terrain sur lequel il est stationné : entre 1 500 et 5 000 euros par an selon la région, auxquels s'ajoutent les charges du camping et une taxe de séjour par nuitée qui oscille entre 0,20 et 0,60 euro par personne.