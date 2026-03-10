Un couple condamné à couper sa maison en deux en raison d'une erreur sur le cadastre il y a 30 ans

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 10/03/2026 à 11:33

Un couple doit démolir une partie de sa maison à cause d'une erreur sur le cadastre. (illustration) (SATYAPREM / PIXABAY)

Ils vont devoir démolir une partie de leur maison en raison d'une erreur dans le cadastre que personne n'a vue pendant près de trois décennies. Didier et Maryline Gautier, qui habitent à Trélazé (Maine-et-Loire), pensaient être protégés par le permis de construire obtenu dans les années 90 pour réaliser une extension. Mais la décision du tribunal judiciaire d’Angers rendue le 16 décembre 2025 est tombée comme un couperet, rapporte Ouest-France .

Leur nouveau voisin demande à récupérer les 10 m²

Ce couple a acheté la maison en 1981 puis le bâtiment voisin en 1990 ainsi que l'allée entre les deux. L'extension a été réalisée pour relier les deux parties en 1994 et abrite aujourd'hui la cuisine et des toilettes. Or, c'est ce bout de terrain qui pose problème aujourd'hui. Il n'apparaît pas sur le cadastre et appartient en fait toujours à une voisine. Le géomètre l'aurait oublié à l'époque. « Pendant 25 ans, personne n’a vu l’erreur » , se lamente Didier Gautier.

C'est au décès de la voisine, en 2015, que le nouveau propriétaire va entamer des démarches pour récupérer ces 10 m². Les deux parties n'ont pas réussi à s'entendre et une procédure judiciaire a finalement été lancée en 2018. Elle a donc abouti en décembre dernier à la condamnation du couple qui devra démolir l'extension avant juillet 2026 et verser 17 000 euros à leur voisin pour couvrir les frais de justice et le préjudice moral et matériel.