information fournie par Boursorama avec LabSense • 27/04/2026 à 08:30

Tutelle, curatelle et gestion locative : quelles limites pour le gestionnaire immobilier ? / iStock.com - greenleaf123

Tutelle et curatelle : une organisation encadrée du patrimoine

La tutelle et la curatelle sont des mesures destinées à protéger une personne dont les capacités sont altérées. En curatelle, la personne conserve une autonomie partielle et agit avec assistance pour les actes importants. En tutelle, elle est représentée par un tuteur qui agit en son nom. Dans les deux cas, la gestion du patrimoine immobilier repose sur un cadre juridique strict. Le protecteur devient l’interlocuteur central pour toutes les décisions importantes liées aux biens. Il veille à leur conservation, leur entretien et leur valorisation, dans l’intérêt exclusif de la personne protégée. Cette organisation implique une conséquence majeure pour les professionnels de l’immobilier : ils n’interviennent pas dans la décision, mais uniquement dans l’exécution.

Une interdiction stricte sur la gestion des fonds

Le principe le plus important concerne les flux financiers. Le gestionnaire immobilier ne peut pas encaisser les loyers ni régler les dépenses liées au bien pour le compte de la personne protégée. Cette interdiction est totale et ne peut pas être levée, même avec l’accord du tuteur, du curateur ou du juge. Les loyers doivent être versés directement sur un compte ouvert au nom de la personne protégée. Les dépenses liées au logement, comme les travaux ou les charges, sont réglées depuis ce même compte, sous la supervision du protecteur. Le mandat de gestion est donc limité aux missions sans manipulation d’argent.

Le rôle du tuteur ou du curateur dans la gestion du bien

Le tuteur ou le curateur assure la gestion juridique et patrimoniale du bien immobilier. Il prend les décisions essentielles, organise l’entretien, valide les travaux et intervient dans la mise en location du logement. Pour les actes les plus importants, comme la vente d’un bien, une autorisation du juge peut être nécessaire, notamment dans le cadre d’une tutelle. Le protecteur agit ainsi comme garant du patrimoine de la personne protégée, tout en s’appuyant, si besoin, sur des professionnels spécialisés pour sécuriser les démarches.

Le gestionnaire immobilier : un rôle strictement opérationnel

Face à ce cadre, le gestionnaire immobilier conserve un rôle utile mais limité. Il intervient uniquement sur les aspects techniques et administratifs de la gestion locative. Il peut rechercher des locataires, rédiger les baux, organiser les états des lieux, suivre les loyers sur le plan administratif et assurer le suivi des travaux ou des sinistres. Il agit comme un prestataire de services, en lien avec le tuteur ou le curateur, sans jamais intervenir dans les décisions juridiques ni dans la gestion des fonds.

Des règles qui varient selon la mesure de protection

Si l’interdiction de manipulation des fonds s’applique à la tutelle et à la curatelle, d’autres dispositifs offrent un cadre différent. Dans le cas de l’habilitation familiale, un proche peut disposer d’une plus grande autonomie dans la gestion du patrimoine immobilier. Le niveau d’intervention du juge varie également selon la mesure de protection. Certaines décisions importantes, notamment celles qui engagent durablement le patrimoine, peuvent nécessiter son autorisation, en particulier en tutelle.