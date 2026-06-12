Point de gestion – ESG Tendances Pierre | Mai 2026

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Performances, évolution de la valeur liquidative, allocation du portefeuille… Découvrez les principaux indicateurs de la société civile ESG Tendances Pierre.

Au mois de mai, la SC ESG Tendances Pierre poursuit son développement dans la continuité de sa stratégie d'investissement, portée par un portefeuille diversifié et une gestion attentive de la qualité des actifs sélectionnés. La société maintient une approche équilibrée visant à concilier création de valeur sur le long terme et maîtrise des risques.

Le mois est notamment marqué par l'acquisition d'une salle de sport située au cœur de Toulon, louée à Basic-Fit, acteur de référence du fitness en France. Cette opération illustre la volonté de la société de renforcer son exposition à des actifs répondant aux nouveaux usages et bénéficiant de fondamentaux locatifs solides, tout en poursuivant sa démarche d'investissement responsable.

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