30 nuits maximum par an : ce candidat à la mairie de Paris veut s'attaquer aux locations touristiques

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 02/12/2025 à 16:36

Pierre-Yves Bournazel, candidat à la mairie de Paris en 2026, veut les locations Airbnb à 30 nuitées par an. (illustration) (edmondlafoto / Pixabay)

Pierre-Yves Bournazel, candidat Horizons à la mairie de Paris en 2026, risque de se mettre à dos les propriétaires de meublés touristiques dans la capitale. Dans une interview accordée à La Tribune Dimanche , l'élu propose de limiter les locations Airbnb à 30 nuitées par an, contre 90 actuellement, pour remettre 60 000 biens sur le marché de la location longue durée.

Un fonds de garantie et de caution pour rassurer les propriétaires

« Une famille avec deux enfants doit payer quasiment deux Smics pour se loger à Paris » , déplore celui qui espère succéder à Anne Hidalgo. 10% du parc immobilier parisien serait concerné par une telle mesure.

Pierre-Yves Bournazel veut aussi s'attaquer au problème des logements vacants. Pour y parvenir, il a imaginé un « pacte de confiance » pour rassurer les propriétaires frileux à l'idée de louer leur bien. Comment ? En créant un fonds de garantie et de caution solidaire dédié aux travailleurs, jeunes actifs et aux étudiants. Il estime que cette mesure peut permettre le retour d'environ 20 000 logements sur le marché locatif.