Taxe foncière 2025 : quelle est la date limite à ne pas dépasser pour payer ?

La taxe foncière 2025 doit être réglée avant fin octobre. (illustration) (nattanan23 / Pixabay)

Plusieurs millions de propriétaires vont devoir s'acquitter ces prochaines semaines de la traditionnelle taxe foncière. Les avis sont consultables en ligne sur votre espace « impots.gouv.fr » depuis le 28 août dernier, et à partir du 20 septembre prochain pour les personnes qui ont opté pour la mensualisation. La version papier est quant à elle adressée dans les boîtes aux lettres jusqu'au 8 octobre. Pour vous acquitter de cet impôt, plusieurs solutions existent, mais attention à ne pas dépasser les délais !

Plus ou moins de 300 euros

Si vous n'avez pas opté pour la mensualisation et que vous préférez payer directement en ligne, vous avez jusqu'au 20 octobre pour effectuer la démarche sur votre espace personnel, indique l'administration fiscale . Il est également possible de passer par l'application gratuite des impôts sur son téléphone ou sa tablette. A noter que ce mode de paiement est obligatoire pour les sommes supérieures à 300 euros.

Pour celles qui n'excèdent pas 300 euros, vous pouvez opter pour un autre moyen de paiement mais vous n'aurez que jusqu'au 15 octobre minuit pour vous mettre en règle. Pour un virement, il faut contacter le service des impôts dont vous dépendez pour récupérer ses références bancaires.

Espèces, chèque, TIP...

Le paiement par titre interbancaire de paiement (TIP SEPA) est également disponible. Celui-ci est joint à l'avis d'imposition. Il faut vérifier que vos coordonnées bancaires y sont bien renseignées (et joindre un RIB dans le cas contraire) puis le renvoyer à l'adresse indiquée sur le document. Le TIP SEPA peut être aussi utilisé pour un acquittement par chèque, à libeller à l'ordre du Trésor public.

Enfin, pour un paiement en espèces ou par carte bancaire, il faut localiser un buraliste partenaire du « Paiement de proximité ». Vous devez vous rendre sur place muni de votre avis de taxe foncière. En cas de retard dans le versement de l'impôt, vous vous exposez à une pénalité de 10 % de la somme due.