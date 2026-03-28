information fournie par Boursorama avec LabSense • 28/03/2026 à 08:30

Surfaces annexes (balcon, terrasse...) : comment les valoriser à la revente ? / iStock.com - piovesempre

Un atout qui pèse réellement sur le prix

La présence d’un espace extérieur augmente sensiblement la valeur d’un bien. Dans les grandes villes françaises, un appartement avec balcon ou terrasse se vend en moyenne entre 8 % et près de 10 % plus cher qu’un bien équivalent sans extérieur. D’après une étude de MeilleursAgents portant sur plus de 35 000 transactions depuis 2019, la présence d’un balcon ou d’une terrasse augmente en moyenne de 8,8 % le prix d’un appartement dans les grandes villes françaises. Cette tendance est confirmée par des données relayées par Capital.fr, qui évoquent une hausse moyenne de 9,7 % dans les cinquante plus grandes agglomérations. Une autre étude publiée en 2022 estime même que la plus-value peut atteindre 11 %, voire 11,6 % dans les principales métropoles. Cet engouement s’explique en grande partie par l’évolution des modes de vie. Depuis la crise sanitaire, les acheteurs accordent plus d’importance à la qualité de vie et à l’accès à l’air libre.

Des écarts selon la localisation et le climat

Cependant, tous les marchés ne réagissent pas de la même manière. Dans les villes du sud, où l’ensoleillement est plus important, la valorisation peut être plus importante. D’après des données relayées par Le Dauphiné, la hausse peut atteindre 15,4 % à Marseille et environ 10 % à Nice. À Montpellier, elle se situe autour de 9,8 %. À l’inverse, la plus-value est plus limitée dans certaines villes. Elle est estimée à 8,4 % à Paris, 6,7 % à Lyon et 3,6 % à Lille. Ces écarts s’expliquent notamment par les différences de climat et d’usage réel des espaces extérieurs.

Surface, étage et configuration : des critères décisifs

Tous les extérieurs ne se valent pas non plus. En effet, la surface est l’un des premiers facteurs de valorisation. Un petit balcon de moins de 10 m² n’augmente le prix que de façon limitée, autour de 4 %. En revanche, une grande terrasse ou un jardin de plus de 50 m² peut faire grimper la valeur du bien jusqu’à 30 %. L’étage influence également le prix. Les biens situés en hauteur, notamment au dernier étage, bénéficient souvent d’une meilleure valorisation grâce à la vue, à la luminosité et à l’absence de vis-à-vis. À l’inverse, un rez-de-jardin reste attractif, avec une hausse moyenne autour de 12 %, en raison de son usage proche d’une maison. Enfin, l’exposition et la vue sont déterminantes. Un extérieur orienté sud ou ouest, avec une vue dégagée, sera toujours plus recherché et donc mieux valorisé.

Comment les professionnels estiment ces surfaces

Dans la pratique, les surfaces annexes ne sont pas intégrées de la même manière que la surface habitable. Les professionnels utilisent souvent une pondération. Pour un balcon ou une terrasse, environ 50 % de la surface peut être prise en compte dans le calcul, avec certaines limites. Pour un jardin, une autre méthode est courante : il est valorisé à hauteur d’environ 20 % du prix au mètre carré du logement. Mais ces règles restent indicatives. L’état, l’aménagement et l’accessibilité de l’espace extérieur peuvent fortement faire varier cette estimation. Au-delà des chiffres, la perception joue un rôle essentiel. Un espace extérieur bien entretenu, propre et aménagé peut faire la différence lors des visites.