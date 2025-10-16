Sur Leboncoin, une agence immobilière propose d'acheter… une mairie du sud de la France

Contacté, le maire de Roquefort-la-Bédoule, Marc Del Grazia (DVD), a expliqué qu’il s’agissait probablement d’une erreur. Illustration. (Fancycrave1 / Pixabay)

Une mairie à vendre ? Comme le rapporte La Provence , une annonce publiée sur Leboncoin début juin 2025 et repérée par des internautes propose d’acheter… la mairie de Roquefort-la-Bédoule (Bouches-du-Rhône). Celle-ci est présentée comme une « très belle maison de ville » vendue à 420.000 euros.

Douche faïencée, grande terrasse carrelée…

L’annonce a été diffusée par une véritable agence immobilière et est marquée du sigle « pro » . Dans le détail, elle indique que l'offre concerne une propriété de 235 m2, « comprenant un appartement T4 en duplex, un local commercial loué avec terrasse et un parking à proximité, au centre de Roquefort-la-Bédoule » .

Toujours selon l’annonce, les acquéreurs pourront profiter d’une « grande salle de bains avec baignoire et douche faïencée » , d’une « douche italienne double vasque » ou encore d’une « grande terrasse carrelée de 45 m2 exposée plein sud, au calme absolu » . La publication n’est accompagnée que d’une seule photo, à savoir celle de l’hôtel de ville.

« Un malentendu » selon le maire

Si cette description peut paraître étrange pour un bâtiment officiel, c’est parce qu’elle correspond évidemment à un autre bien dont les photos n’ont pas été publiées. Cela n’a pas empêché 28 utilisateurs d’enregistrer l’offre en favori, pensant peut-être qu’il s’agissait réellement de la mairie. Par ailleurs, une autre annonce concernant le local commercial du rez-de-chaussée est elle aussi accompagnée uniquement de la photo du bâtiment communal.

Contacté, le maire de Roquefort-la-Bédoule, Marc Del Grazia (DVD), a confirmé que la mairie n’était pas à vendre, mais a affirmé ignorer l’origine de cette annonce. « Il s’agit vraisemblablement d’un malentendu » , a estimé l’édile. De son côté, l’agence immobilière concernée n’a pas répondu.