Sur l'île d’Oléron, des propriétaires ont reçu jusqu’à 10 000 euros de prime pour passer à la location longue durée

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 08/04/2026 à 12:45

Les communes de l'île d’Oléron proposent une prime pouvant atteindre 10 000 euros pour convaincre les propriétaires de passer à la location longue durée. (illustration) (tampigns / Pixabay)

La prime à la conversion, ça vous dit quelque chose ? Rien à voir avec les voitures ici. Sur l'île d’Oléron (Charente-Maritime), elle vise en effet à encourager les propriétaires à passer de la location touristique à la location à l’année. Elle a été instaurée en janvier dernier et les montants sont attractifs : jusqu’à 10 000 euros avec un montant minimal de 5 000 euros, rapporte Le Parisien .

Une prime de 8 284 euros en moyenne

Dix-neuf propriétaires de l'île auraient déjà été séduits par ce dispositif, un résultat jugé « très significatif » par Michel Parent, maire du Château-d’Oléron et président de la communauté de communes oléronaise. Avec le lancement de cette prime à la conversion, la collectivité espérait le retour de 150 logements sur le marché de la location longue durée en trois ans.

Le montant moyen des primes versées aux propriétaires s'élève pour le moment à 8 284 euros. L'île d’Oléron s'est inspirée d'une initiative lancée Sables-d’Olonne (Vendée) dès janvier 2022. D'autres communes, comme Mimizan (Landes), envisageraient d'instaurer un dispositif similaire pour lutter contre la pénurie de bien à louer.