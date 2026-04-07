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Guerre au Moyen-Orient: déjà des impacts sur la construction de logements, selon le ministre Jeanbrun
information fournie par Boursorama avec AFP 07/04/2026 à 17:37

Le conflit au Moyen-Orient a déjà un impact sur le prix des matériaux de construction et pourrait faire monter les taux de crédit, a estimé mardi le ministre du Logement Vincent Jeanbrun, ce qui risque de compliquer la relance de la construction de logements neufs.

( AFP / DAMIEN MEYER )

( AFP / DAMIEN MEYER )

La guerre au Moyen-Orient constitue "un facteur exogène extrêmement impactant pour la production de logements", a estimé le ministre lors d'un premier comité de suivi avec le secteur du plan "Relance logement" annoncé en janvier.

Concernant les prix des matériaux de construction "l'impact est déjà là", a-t-il ajouté plus tard lors d'un déplacement à Bondy.

La Fédération française du bâtiment (FFB) constate jusqu'à 35% de hausse de prix des membranes bitumineuses (utilisées pour étanchéifier), et +20% sur les produits plastiques comme le PVC et certains isolants (polystyrène), selon des chiffres transmis à l'AFP.

Le syndicat des artisans du bâtiment, la Capeb, rapporte aussi que 65% de ses adhérents sondés ont reçu des avis ou courriers de leurs fournisseurs concernant des hausses des tarifs des matériaux et 56% connaissent un impact de la hausse du gazole non routier.

Vincent Jeanbrun a dit vouloir "travailler rapidement" sur un observatoire des prix des matériaux de construction, demandé de longue date par la FFB et le mouvement HLM, pour "voir sir les hausses sont justifiées ou s'il y a des effets d'aubaine".

Quant aux taux d'intérêt, le conflit "peut avoir une incidence" et va nécessiter de "s'adapter" pour "absorber cette crise et atteindre notre objectif de deux millions de logements d'ici 2030", a déclaré M. Jeanbrun, qui veut réunir le secteur bancaire sur le sujet.

En janvier, le Premier ministre Sébastien Lecornu et M. Jeanbrun avaient présenté un plan "Relance logement" avec comme objectif de créer 2 millions de logements d'ici 2030, soit 400.000 logements par an, dont 125.000 logements sociaux dès cette année.

Un soutien fiscal aux investisseurs particuliers a été mis en place, ainsi qu'un soutien aux bailleurs sociaux et le gouvernement a promis des mesures de simplification.

Proche orient
Guerre en Iran
1 commentaire
  • 17:46

    Il y a deux criminels de guerre qui devraient objectivement arrêtés. Bientôt il ne sera même plus possible d'émettre une critique contre l'un d'entre-deux car une loi inique est présentée à l'Assemblée nationale. Pétition à signer pour stopper cette nouvelle régression

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