Prêt immobilier : découvrez les taux d'intérêt que les banques ne peuvent plus dépasser jusqu'à fin juin

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 08/04/2026 à 11:59

La Banque de France a publié fin mars les taux d'usure pour le second trimestre 2026. (Aymanjed / Pixabay )

La Banque de France a publié fin mars sur son site les taux d'usure que les établissements de crédit devront respecter au cours de ce second trimestre 2026. Ces taux visent à protéger les emprunteurs puisque les banques ne peuvent pas les dépasser lorsqu'elles accordent un prêt.

Les taux d'usure continuent de baisser pour les prêts courts

Bonne nouvelle pour les candidats à l'achat immobilier, les taux d'usure des prêts de courte ou moyenne durée diminuent. Pour les prêts à taux fixe d'une durée inférieure à 10 ans, la limite est désormais fixée à 4 % contre 4,12 % au premier trimestre. Pour ceux d'une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans, elle a été abaissée à 4,48 contre 4,59 % auparavant.

En revanche, la tendance s'inverse pour les crédits immobiliers longue durée. Pour les prêts à taux fixe d'une durée de 20 ans et plus, le taux d'usure est remonté à 5,19 % contre 5,13 % au premier trimestre. Le taux d'usure des prêts à taux variable est quasi stable à 5 % (4,99 % au premier trimestre) et celui des prêts relais grimpe à 6,20 % contre 6,15 % auparavant.