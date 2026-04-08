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Prêt immobilier : découvrez les taux d'intérêt que les banques ne peuvent plus dépasser jusqu'à fin juin

information fournie par Boursorama avec Newsgene 08/04/2026 à 11:59

La Banque de France a publié fin mars les taux d'usure pour le second trimestre 2026. (Aymanjed / Pixabay )

La Banque de France a publié fin mars les taux d'usure pour le second trimestre 2026. (Aymanjed / Pixabay )

Les taux d'usure pour ce second trimestre 2026 ont été publiés par la banque de France. Ils continuent de baisser pour les prêts de courte ou moyenne durée mais remontent pour les crédits sur plus de 20 ans.

La Banque de France a publié fin mars sur son site les taux d'usure que les établissements de crédit devront respecter au cours de ce second trimestre 2026. Ces taux visent à protéger les emprunteurs puisque les banques ne peuvent pas les dépasser lorsqu'elles accordent un prêt.

Les taux d'usure continuent de baisser pour les prêts courts

Bonne nouvelle pour les candidats à l'achat immobilier, les taux d'usure des prêts de courte ou moyenne durée diminuent. Pour les prêts à taux fixe d'une durée inférieure à 10 ans, la limite est désormais fixée à 4 % contre 4,12 % au premier trimestre. Pour ceux d'une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans, elle a été abaissée à 4,48 contre 4,59 % auparavant.

En revanche, la tendance s'inverse pour les crédits immobiliers longue durée. Pour les prêts à taux fixe d'une durée de 20 ans et plus, le taux d'usure est remonté à 5,19 % contre 5,13 % au premier trimestre. Le taux d'usure des prêts à taux variable est quasi stable à 5 % (4,99 % au premier trimestre) et celui des prêts relais grimpe à 6,20 % contre 6,15 % auparavant.

© Boursorama avec Newsgene
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