Stations balnéaires : ces régions où les prix se maintiennent et restent accessibles

Les prix dans certaines stations balnéaires se maintiennent ces dernières années. (illustration) (Pixabay / designermikele)

Il est encore possible de faire de bonnes affaires lorsqu’on souhaite acheter une résidence secondaire au bord de la mer, selon SeLoger . Le prix au mètre carré dans les stations balnéaires a tendance à stagner depuis cinq ans. Sur un an, les prix de l’immobilier n’ont progressé que de 0,2 %, contre 0,4 % pour l’ensemble du territoire, d’après les derniers chiffres du site spécialisé.

En Provence-Alpes-Côte d’Azur et sur la façade atlantique, deux régions très prisées où le prix du mètre carré oscille entre 5 380 et 5 980 euros, la hausse n’a été que de 0,6 % et 0,1 %. En Bretagne et dans la Manche (4 078 euros/m² et 4 017 euros/m²), les prix, appartements et maisons confondus, ont reculé de 0,6 % et 1,3 %. En Occitanie, le marché affiche un repli plus important de 4,4 %, avec toutefois des contrastes : à Collioure et à La Grande-Motte, la baisse atteint 6,2 % et 7,2 %, tandis qu’à Palavas-les-Flots, les prix progressent de 1,6 %.

Les meilleures offres en Bretagne

Une région fait exception : la Corse. Là-bas, les prix ont bondi de 8,6 % sur un an. Point positif, ils demeurent plus accessibles que dans de nombreuses villes (4 244 euros/m²). Sur le littoral français, certaines communes offrent même des biens encore moins chers. Les meilleures opportunités se trouvent à Ploéven, en Bretagne, précise SeLoger : le prix moyen d’un logement y est de 1 786 euros/m². Dans la Manche, on trouve aussi de bonnes affaires à Geffosses et à Woignarue, où les prix s’élèvent respectivement à 2 029 euros/m² et 2 048 euros/m².

À l’inverse, certaines stations restent inaccessibles pour beaucoup de Français. À Saint-Jean-Cap-Ferrat, le prix moyen atteint 17 754 euros/m². C’est un peu moins à Ramatuelle et à Lège-Cap-Ferret (15 805 euros/m² et 15 652 euros/m²), mais ces montants restent trois fois supérieurs à la moyenne du littoral français (4 888 euros/m²).