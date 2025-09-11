 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Stations balnéaires : ces régions où les prix se maintiennent et restent accessibles
information fournie par Boursorama avec Newsgene 11/09/2025 à 12:47

Les prix dans certaines stations balnéaires se maintiennent ces dernières années. (illustration) (Pixabay / designermikele)

Les prix de l’immobilier en bord de mer restent globalement stables depuis cinq ans en France. Certaines régions enregistrent même des baisses, comme la Bretagne ou la Manche. Si certaines stations balnéaires restent inaccessibles à la plupart des Français, on peut encore réaliser de bonnes affaires.

Il est encore possible de faire de bonnes affaires lorsqu’on souhaite acheter une résidence secondaire au bord de la mer, selon SeLoger . Le prix au mètre carré dans les stations balnéaires a tendance à stagner depuis cinq ans. Sur un an, les prix de l’immobilier n’ont progressé que de 0,2 %, contre 0,4 % pour l’ensemble du territoire, d’après les derniers chiffres du site spécialisé.

En Provence-Alpes-Côte d’Azur et sur la façade atlantique, deux régions très prisées où le prix du mètre carré oscille entre 5 380 et 5 980 euros, la hausse n’a été que de 0,6 % et 0,1 %. En Bretagne et dans la Manche (4 078 euros/m² et 4 017 euros/m²), les prix, appartements et maisons confondus, ont reculé de 0,6 % et 1,3 %. En Occitanie, le marché affiche un repli plus important de 4,4 %, avec toutefois des contrastes : à Collioure et à La Grande-Motte, la baisse atteint 6,2 % et 7,2 %, tandis qu’à Palavas-les-Flots, les prix progressent de 1,6 %.

Les meilleures offres en Bretagne

Une région fait exception : la Corse. Là-bas, les prix ont bondi de 8,6 % sur un an. Point positif, ils demeurent plus accessibles que dans de nombreuses villes (4 244 euros/m²). Sur le littoral français, certaines communes offrent même des biens encore moins chers. Les meilleures opportunités se trouvent à Ploéven, en Bretagne, précise SeLoger : le prix moyen d’un logement y est de 1 786 euros/m². Dans la Manche, on trouve aussi de bonnes affaires à Geffosses et à Woignarue, où les prix s’élèvent respectivement à 2 029 euros/m² et 2 048 euros/m².

À l’inverse, certaines stations restent inaccessibles pour beaucoup de Français. À Saint-Jean-Cap-Ferrat, le prix moyen atteint 17 754 euros/m². C’est un peu moins à Ramatuelle et à Lège-Cap-Ferret (15 805 euros/m² et 15 652 euros/m²), mais ces montants restent trois fois supérieurs à la moyenne du littoral français (4 888 euros/m²).

