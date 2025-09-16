Squat d'un meublé touristique : les bons réflexes à adopter pour éviter le cauchemar des propriétaires

Bien sélectionner les locataires reste la meilleure façon de se protéger contre les squats. (illustration) (Schluesseldienst / Pixabay)

Le squat est le cauchemar de tout propriétaire mais peut-être encore un peu plus de ceux qui louent un meublé touristique sur des plateformes comme Airbnb. La loi de 2023 les protège en effet un peu moins que les autres car ils remettent volontairement les clés du logement aux futurs squatteurs. Ils doivent donc redoubler de vigilance pour éviter cette situation très difficile à résoudre, explique SeLoger .

Tout d'abord, il faut bien vérifier le profil du futur locataire et donc commencer par désactiver la réservation automatique. Parmi les profils, ceux créés récemment utilisant un pseudonyme et une photo de profil de mauvaise qualité doivent alerter. De même que les personnes passant par un compte pour faire une réservation au nom d’une autre personne. Si le candidat à la location pose des questions sur le voisinage ou s'il est incapable de s'exprimer clairement sur le séjour envisagé, la méfiance est également de mise.

Comment se protéger contre les squats ?

Pour limiter le risque de tomber sur un squatteur, il faut déjà réclamer une pièce d’identité officielle. Pour plus de sécurité, il est recommandé de rédiger un contrat de location et de demander une caution. L’installation de caméras de surveillance et de serrures connectées à codes temporaires est également conseillée. Dans tous les cas, il faut réaliser tout le processus de location sur la plateforme pour bénéficier des différents contrôles et garanties qu'elles proposent. N'acceptez jamais de conclure l'opération via un autre canal.

Car si le locataire se révèle être un squatteur, il est impossible d’engager la démarche d’expulsion simplifiée prévue dans la loi de 2023. Il faudra donc prendre un avocat qui saisira le juge et se lancer dans une démarche longue et coûteuse durant laquelle il n’est plus possible de louer.