 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Son garage fait 65 cm de trop, la justice annule le permis de construire

Ajouter Boursorama à vos sources
information fournie par Boursorama avec Newsgene 03/11/2026 à 16:25

La cour d’appel de Nantes a annulé le permis de construire. (illustration) (AJEL / Pixabay)

La cour d’appel de Nantes a annulé le permis de construire. (illustration) (AJEL / Pixabay)

A Trébeurden (Côtes-d’Armor), la justice a annulé un permis de construire accordé en 2020 pour le garage d'une maison située près du littoral. La construction fait 65 cm de trop.

Un permis de construire annulé pour un garage trop haut de 65 centimètres : voici la mésaventure vécue par un habitant de Trébeurden (Côtes-d’Armor). Les travaux avaient été entrepris en 2017 et 2018 par le propriétaire précédent, dans une zone située à moins de 100 mètres du littoral, indique à Ouest-France Brigitte Le Bihan, adjointe au maire de la commune.

L'application stricte de la loi littoral

Ce dernier avait reconstruit un vieux garage datant de 1943 sans demander d'autorisation. Il avait finalement obtenu un permis de construire a posteriori, en 2020, pour régulariser la situation. Le maire de l'époque avait accordé le permis, « estimant que le garage avait été reconstruit à l’identique, malgré une hauteur un peu plus haute du toit, de 65 cm » . Mais, deux associations avaient contesté cette décision et saisi le tribunal administratif de Rennes.

L'autorité judiciaire avait débouté ces deux organismes en 2023. L'un d'eux, l’association Avenir du Littoral, avait alors fait appel. Et finalement, la cour d’appel de Nantes a annulé le permis de construire. « C’est l’application stricte, et de plus en plus stricte, de la loi littoral » , explique la municipalité qui a été condamnée à verser 1 500 € à l'association pour les frais de justice. Le propriétaire a désormais deux options : saisir le Conseil d'Etat ou réduire la hauteur de son garage.

© Boursorama avec Newsgene
0 commentaire
Signaler le commentaire Fermer
A lire aussi
  • Des équipes de nettoyage enlèvent des bâches, des tentes et d'autres débris après que la police a expulsé les manifestants et démantelé un vaste campement de protestataires contre la crise du logement en Espagne, sur l'emblématique place Puerta del Sol, dans le centre de Madrid, le 3 novembre 2026 ( AFP / Paul Hanna )
    Espagne : le campement pour le logement à Madrid démantelé avant les élections
    information fournie par AFP 03.11.2026 10:43 

    Le campement de militants pour le droit au logement installé depuis un peu plus de cinq semaines sur une place du cœur de Madrid a été démantelé dans la nuit de lundi à mardi, à moins d'un mois des élections législatives en Espagne. La crise du logement, l'une ... Lire la suite

  • Quid d'un logement acheté à deux lorsqu'on divorce ? (Crédits photo: Shutterstock)
    Séparation et logement commun : qui doit payer quoi ?
    information fournie par Mingzi 03.11.2026 08:11 

    Après une séparation, rester dans une maison achetée à deux peut avoir un coût, même lorsque le départ de l'autre a été ordonné pour protéger une victime de violences. Quelles sont les règles applicables et quel est le sort des travaux payés par un seul propriétaire ... Lire la suite

  • Donald Trump montre des photos pendant un discours au bord du bassin appelé "Reflecting Pool", un site emblématique de Washington, le 2 novembre 2026 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )
    A la veille des midterms, Trump préfère parler BTP que politique
    information fournie par AFP 02.11.2026 23:13 

    Est-ce un avant-goût d'une fin de mandat qui sera dominée par ses passions personnelles ? Dans un discours censé mobiliser à la veille des "midterms", Donald Trump a passé plus de temps à parler de ses chantiers qu'à défendre son bilan. Il avait choisi un emplacement ... Lire la suite

  • Marseille : ouverture du procès en appel des effondrements de la rue d'Aubagne
    Marseille : ouverture du procès en appel des effondrements de la rue d'Aubagne
    information fournie par AFP Video 02.11.2026 19:09 

    Huit ans après les effondrements d'immeubles insalubres rue d'Aubagne, dans le centre de Marseille, le procès en appel s'est ouvert lundi au tribunal judiciaire. "J'espère que la mort de nos êtres chers ne va pas rester dans l'oubli", témoigne Liliana Lalonde, ... Lire la suite

Pages les plus populaires
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur euro / franc suisse
  • Convertisseur euro / dinar
  • Convertisseur euro / dirham
L'offre BoursoBank pour vos projets immobiliers