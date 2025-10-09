Sogenial Immobilier renforce son engagement en faveur d’un immobilier responsable en adhérant au Pacte mondial des Nations Unies

Sogenial Immobilier a le plaisir d'annoncer son adhésion au Pacte mondial des Nations Unies, la plus importante initiative internationale en matière de développement durable, et de responsabilité sociale ainsi que la mise en oeuvre et la divulgation des pratiques commerciales responsables. Cette démarche s'inscrit dans la volonté de la société de gestion de renforcer son engagement en faveur de pratiques éthiques, transparentes et responsables.

Avec cette annonce, Sogenial Immobilier est fière d'intégrer un réseau mondial qui s'engage à prendre des mesures responsables pour créer le monde que nous voulons.