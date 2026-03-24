Sofidynamic réalise deux acquisitions commerciales stratégiques aux Pays-Bas

Sofidy

Sofidy réalise, pour le compte de sa SCPI Sofidynamic, l'acquisition de deux ensembles commerciaux de centre-ville aux Pays-Bas, à Panningen (province du Limbourg) et à Rhoon (périphérie sud de Rotterdam).

Des acquisitions ciblées pour soutenir la performance

D'un montant total de 11,4 millions d'euros(1), cette opération offre à Sofidynamic un rendement de +7,8%(2) à l'acquisition et marque l'implantation de deux nouveaux ensembles commerciaux aux Pays-Bas. Ces deux ensembles sont localisés dans des territoires dynamiques et porteurs pour le commerce de proximité, profitant à la fois d'un environnement urbain en essor et d'une fréquentation élevée.

À Panningen , au sud des Pays-Bas, l'actif commercialise 2 516 m² à travers 21 commerces couvrant une large palette d'activités : optique, boulangerie, prêt-à-porter… répondant ainsi parfaitement aux besoins quotidiens des 43 000 habitants de son bassin de chalandise. À proximité immédiate, des enseignes nationales comme Lidl, Action, HEMA, ainsi qu'un cinéma, assurent un flux constant de visiteurs et renforcent l'attractivité du site auprès des locataires.

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À Rhoon , en banlieue sud de Rotterdam, Sofidynamic acquiert une galerie couverte de 2 413 m² comprenant 15 cellules (animalerie, boulangerie, coiffeur, caviste…). La présence réaffirmée de grandes enseignes néerlandaises, comme HEMA, qui vient de renouveler son engagement, souligne la solidité du site. Situé à proximité immédiate du métro Rhoon (ligne D) et à moins de 20 minutes de la gare centrale de Rotterdam, ce centre bénéficie d'une excellente accessibilité et s'inscrit dans un quartier résidentiel dynamique.

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Une gestion locative ancrée sur le terrain

Ce succès repose également sur un partenariat avec Unifore, gestionnaire local expert, en charge du renouvellement des baux commerciaux et de la gestion quotidienne des actifs.

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(1) Hors droits

(2) Acte en main – Ce pourcentage exprime le rapport entre les loyers perçus, et le coût d'acquisition de l'actif (frais d'acquisition et droits de mutation inclus). Le rendement AEM (Acte en main) des actifs acquis par la SCPI n'est pas garanti et n'est pas un indicateur fiable des performances futures de la SCPI. Il ne doit pas être confondu avec le taux de distribution

Les parts de SCPI sont des supports de placement à long terme et doivent être acquises dans une optique de diversification de votre patrimoine. La durée de placement minimale recommandée est généralement de 8 ans. Comme tout investissement, l'immobilier présente des risques. Ce fonds ne bénéficie d'aucune garantie ou protection de capital et présente notamment un risque d'absence de rendement, un risque de perte en capital, un risque de liquidité et un risque de durabilité, pouvant toutefois être atténués, sans garantie, par la diversification immobilière ou locative du fonds. Le détail des risques est décrit dans le Document d'informations clés (DIC) et la note d'information de la SCPI.