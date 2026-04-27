Sofidy accélère en Espagne avec l’acquisition d’un Retail Park à Albacete

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Sofidy renforce son empreinte stratégique en Espagne avec l'acquisition du retail park « Imaginalia » à Albacete, pour le compte des SCPI Immorente, Sofidy Europe Invest et Sofidynamic.

Ce nouvel actif illustre la capacité de Sofidy à saisir les opportunités pour accompagner le développement de ses véhicules dans un marché attractif.

Des acquisitions ciblées pour soutenir la performance

Cette opération, réalisée pour le compte des SCPI Immorente, Sofidy Europe Invest et Sofidynamic, représente un investissement de 52 millions d'euros (1), avec un rendement net immédiat de +7,8% AEM (2). Elle s'inscrit dans la stratégie de Sofidy consistant à sélectionner des actifs commerciaux d'envergure, situés dans des zones dynamiques et bénéficiant de fondamentaux locatifs solides.

Inauguré en 2005, le retail park Imaginalia développe une surface de 45 000 m² et accueille 58 enseignes majeures, offrant une combinaison diversifiée de commerces alimentaires, de loisirs, d'équipements de la maison et d'enseignes de restauration. Sa commercialité repose notamment sur la présence de locataires emblématiques tels qu'Auchan, Kiabi, Media Markt, Sprinter et Jysk, ainsi que sur un historique d'exploitation éprouvé de près de 20 ans.

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Une dynamique commerciale solide

Avec environ 4,2 millions de visiteurs annuels, Imaginalia s'impose comme la première destination shopping de la communauté autonome de Castille-La Manche. La zone commerciale environnante, marquée par la présence d'enseignes internationales telles que Lidl, Aldi et Leroy Merlin, contribue également à générer un flux constant de visiteurs.

Située entre Valence et Madrid, Albacete, capitale de la province éponyme, compte près de 200 000 habitants. Ville dynamique, elle bénéficie d'une économie diversifiée, avec notamment la présence du siège espagnol d'Airbus Helicopters, renforçant l'attractivité de la région et le potentiel de chalandise de l'actif.

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Perspectives pour les fonds concernés

Partiellement à ciel ouvert et équipé de panneaux solaires, Imaginalia se distingue par une faible consommation énergétique, synonyme de charges d'exploitation réduites. Au-delà des fondamentaux solides de l'actif, cette acquisition s'accompagne d'un potentiel de création de valeur supplémentaire grâce à une gestion dynamique des surfaces commerciales. L'optimisation du mix merchandising et de la configuration des cellules devrait ainsi permettre une amélioration du rendement et de la valeur de l'actif sur la durée.

« Cette acquisition démontre notre capacité à mobiliser nos différents fonds pour mener des opérations uniques et relutives pour nos épargnants » , déclare Julien Bouchet, Directeur d'Investissements de Sofidy .

Et de poursuivre : « L'acquisition d'Imaginalia renforce également notre position sur le marché espagnol du commerce, en ciblant des actifs stratégiques à fort potentiel de croissance. »

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(1) Prix d'acquisition hors frais et droits.

(2) Rendement net immédiat AEM : rendement calculé sur la base du prix d'acquisition de l'actif, frais et droits inclus. Le rendement des actifs acquis n'est pas garanti et n'est pas un indicateur fiable des performances futures des SCPI. Il ne doit pas être confondu avec le taux de distribution.

Les parts de SCPI sont des supports de placement à long terme et doivent être acquises dans une optique de diversification de votre patrimoine. La durée de placement minimale recommandée est généralement de 8 ans. Comme tout investissement, l'immobilier présente des risques. Ce fonds ne bénéficie d'aucune garantie ou protection de capital et présente notamment un risque d'absence de rendement, un risque de perte en capital, un risque de liquidité et un risque de durabilité, pouvant toutefois être atténués, sans garantie, par la diversification immobilière ou locative du fonds. Le détail des risques est décrit dans le Document d'informations clés (DIC) et la note d'information de la SCPI.