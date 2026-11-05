information fournie par Primaliance • 05/11/2026 à 16:50

SCPI Transitions Europe : Arkéa REIM réalise sa première acquisition à Hambourg

La SCPI Transitions Europe poursuit son développement européen avec l’acquisition de Hansa Carrée, un immeuble de bureaux situé dans le quartier de City Süd, à Hambourg, en Allemagne.Cette opération constitue la première implantation de la SCPI dans la ville, mais son deuxième investissement immobilier en Allemagne. Elle renforce ainsi la présence de Transitions Europe sur le marché allemand et porte son patrimoine global à 59 actifs, pour une capitalisation proche de 1,4 milliard d’euros. Source : Arkéa REIM — Première acquisition à Hambourg pour Transitions Europe, communiqué du 27 juillet 2026.

Une première implantation à Hambourg

Arkéa REIM réalise, pour le compte de la SCPI Transitions Europe, l’acquisition de Hansa Carrée, un immeuble de bureaux situé dans le quartier d’affaires de City Süd, au cœur de Hambourg.

Il s’agit de la première acquisition de la SCPI dans cette ville, mais non de sa première opération en Allemagne. Hansa Carrée est le deuxième immeuble de bureaux allemand détenu par Transitions Europe.

Hambourg est présentée par Arkéa REIM comme un pôle majeur de l’économie allemande, notamment grâce à son économie diversifiée, à son activité portuaire et logistique et à son tissu d’entreprises.

L’actif est situé à City Süd, l’un des principaux pôles de bureaux du centre de Hambourg. Le quartier bénéficie d’un environnement urbain mêlant bureaux, services et petites entreprises, ainsi que d’un accès immédiat à la station de S-Bahn Hammerbrook.

Un immeuble de bureaux de plus de 20 800 m²

Hansa Carrée propose plus de 20 800 m² de surfaces de bureaux et dispose de 324 places de stationnement, équipées notamment de bornes de recharge pour véhicules électriques.

L’immeuble est loué à 92 % à 30 entreprises issues de secteurs d’activité variés, parmi lesquels l’administration publique, les transports, la logistique et la santé .

Cette diversité des utilisateurs limite la dépendance de l’actif à un seul locataire et répartit les revenus entre plusieurs secteurs d’activité. Arkéa REIM indique par ailleurs que certains locataires occupent l’immeuble depuis plus de cinq ans.

Près de 50 % des revenus locatifs proviennent de contreparties publiques et parapubliques. Cette caractéristique est présentée par la société de gestion comme un facteur de résilience du portefeuille, mais ne constitue pas une garantie de loyer.

Un actif inscrit dans une démarche environnementale

Hansa Carrée bénéficie d’une certification BREEAM Good. L’immeuble comprend également des bornes de recharge pour véhicules électriques et des espaces verts.

Ces caractéristiques s’inscrivent dans les engagements ESG et dans la démarche ISR de la SCPI Transitions Europe. Elles peuvent contribuer à l’attractivité de l’actif auprès des locataires et à son positionnement sur le marché des bureaux.

L’obtention d’un label ISR (Investissement Socialement Responsable) ne garantit pas la performance financière du fonds ni la prise en compte systématique de l’ensemble des critères de développement durable. Ce label atteste uniquement du respect par le fonds d’un certain nombre d’exigences en matière de méthodologie et de transparence dans la sélection des investissements intégrant des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance).

Une stratégie allemande fondée sur la diversification des bureaux

Avec Hansa Carrée, Arkéa REIM ne fait pas qu’ajouter une nouvelle adresse au patrimoine de Transitions Europe. La société de gestion développe progressivement une présence en Allemagne à travers plusieurs immeubles de bureaux et plusieurs villes. Cette approche permet de ne pas faire reposer l’exposition allemande sur un seul actif ou sur un seul marché local.

Ce choix expose toutefois Transitions Europe aux évolutions du marché allemand des bureaux, notamment aux changements dans les modes de travail et à la demande des entreprises. La capacité d’Arkéa REIM à maintenir l’occupation des immeubles et à renouveler les baux sera déterminante pour apprécier la pertinence de cette stratégie dans la durée.

L’acquisition de Hansa Carrée illustre ainsi une stratégie de déploiement progressive en Allemagne, fondée sur la multiplication des implantations et la diversification du risque locatif. Pour les associés, l’enjeu sera de suivre la manière dont cette stratégie se traduit dans les revenus et dans la composition du patrimoine de la SCPI.

Acheter des parts de SCPI est un investissement immobilier. Comme tout placement immobilier, il s’agit d’un investissement long terme dont la liquidité est limitée. Nous vous recommandons une durée de placement de 10 ans. Il existe un risque de perte en capital. De plus, les revenus ne sont pas garantis et dépendront de l’évolution du marché immobilier. Comme pour tout placement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les acquisitions réalisées ne constituent pas un indicateur quant aux performances futures de la SCPI.

Avant toute décision, il est nécessaire de consulter les statuts, la note d'information et le document d'informations clés (DIC) de la SCPI, et de vérifier l'adéquation du placement avec son profil et ses objectifs.

Source : société de gestion Arkea REIM

Communication à caractère commercial et sponsorisé.