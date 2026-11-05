information fournie par Primaliance • 05/11/2026 à 16:36

SCPI Principal Inside : un retail park à Charlotte pour diversifier le portefeuille américain

En juillet 2026, Principal Asset Management a acquis un ensemble commercial à Charlotte, en Caroline du Nord, pour le compte de la SCPI Principal Inside. Cette opération de 12,4 millions de dollars introduit le commerce dans un portefeuille encore restreint, composé de cinq actifs. Caractéristiques de l'immeuble, montage de l'acquisition, rendement potentiel annoncé et points de vigilance : voici ce qu'il faut savoir sur cette opération, telle que présentée par la société de gestion (source : communiqué de presse Principal Asset Management, juillet 2026).

Ce qu'il faut retenir de l'acquisition

Principal Inside a acquis un actif commercial de type « strip retail », c'est-à-dire un parc d'activités commerciales de périphérie, situé dans le quartier d'University City à Charlotte. Le prix d'acquisition s'élève à 12,4 millions de dollars. Rapporté aux loyers en place, il fait ressortir un taux de rendement initial brut, non garanti, de 8,33 % selon la société de gestion.

L'immeuble est loué à cinq enseignes nationales américaines. Selon la société de gestion, la durée résiduelle moyenne des baux est d'environ cinq ans (source : communiqué de presse Principal Asset Management, juillet 2026). Il s'agit du quatrième actif de la SCPI aux États-Unis et du cinquième de son portefeuille.

Ce rendement correspond à la situation locative au moment de l'achat. Il ne préjuge ni des revenus futurs de l'immeuble ni de la performance de la SCPI, qui reste exposée au risque de perte en capital, au risque de change et à une liquidité limitée.

Un ensemble commercial loué à cinq enseignes

Les caractéristiques de l'immeuble

L'actif se trouve au 8813 JW Clay Boulevard. Il représente environ 8 048 m² de surfaces commerciales, soit 86 620 pieds carrés. Le site dispose d'un accès direct à l'autoroute Interstate 85 et se trouve à proximité de l'extension de la ligne de tramway LYNX Blue Line.

University City est l'un des pôles universitaires et économiques de Charlotte. Selon Principal Asset Management, la zone de chalandise a connu une croissance résidentielle ces dernières années, ce qui soutient la demande commerciale locale (source : Principal Asset Management, au 30 juin 2026).

Une base locative répartie sur plusieurs activités

Les surfaces sont louées en totalité à cinq locataires : Ross Dress for Less, Michaels Stores, Office Depot, Guitar Center et National Vision. Leurs activités couvrent le commerce à prix réduits, les loisirs créatifs, les fournitures de bureau, les instruments de musique et l'optique.

Aucun bail n'arrive à échéance avant août 2030. Cette visibilité reste limitée dans le temps. À l'approche de ces échéances, la SCPI sera exposée à un risque de départ des locataires, de renégociation des loyers à la baisse ou de vacance. La dépendance à cinq enseignes implique aussi qu'une difficulté financière de l'une d'entre elles aurait un effet direct sur les revenus de l'immeuble.

Un montage d'acquisition progressif

Le rôle du véhicule de portage du groupe Principal

L'immeuble n'entre pas tout de suite en totalité dans le patrimoine de la SCPI. Il est logé dans un véhicule dédié mis à disposition par le groupe Principal. La SCPI rachète ensuite cet actif par étapes, au rythme de sa collecte, jusqu'à en devenir l'unique propriétaire.

Pour faciliter ce mécanisme, le groupe Principal a accordé à la SCPI une ligne de 30 millions de dollars destinée à l'acquisition d'actifs américains avant leur intégration définitive au portefeuille.

Avantages attendus et points d'attention

Selon la société de gestion, ce dispositif permet de réserver des immeubles avant que les capitaux soient collectés, puis d'investir rapidement les nouvelles souscriptions. Elle y voit un effet potentiellement relutif sur les rendements, c'est-à-dire susceptible de les améliorer. Cet effet n'est pas garanti.

Ce montage soulève aussi des questions que l'épargnant peut examiner dans la documentation de la SCPI. Le rythme de rachat dépend du niveau de la collecte : si celle-ci ralentit, l'intégration de l'actif peut s'étaler dans le temps. Les conditions financières des transferts entre le véhicule de portage et la SCPI, ainsi que les modalités de la ligne de financement accordée par le groupe, conditionnent l'intérêt de l'opération pour les associés.

Une première exposition au commerce pour Principal Inside

Une stratégie répartie entre l'Europe et les États-Unis

Principal Inside est gérée par Principal Asset Management SAS, rattachée à Principal Real Estate, branche immobilière du groupe américain Principal Financial Group. Selon la société de gestion, Principal Real Estate gère plus de 106 milliards de dollars d'actifs immobiliers dans le monde (au 31 décembre 2025).

La SCPI vise une allocation cible de 50 % en Europe , hors France, et de 50 % aux États-Unis. Pour Guillaume Masset, président de Principal Asset Management France, cette acquisition ajoute un nouveau secteur au portefeuille et s'inscrit dans la stratégie de diversification recherchée.

Un portefeuille encore concentré

Avec cinq actifs, le patrimoine de Principal Inside reste de taille réduite. Chaque immeuble pèse de façon importante dans les revenus et la valeur globale de la SCPI. La diversification géographique et sectorielle visée par la société de gestion se construira au fil des acquisitions, sans certitude sur son calendrier.

Le commerce de périphérie aux États-Unis : un marché à mettre en perspective

La société de gestion décrit le marché du commerce de détail de Charlotte comme soutenu par la démographie et l'économie locales. Elle mentionne un taux de vacance qualifié de faible, une progression des loyers supérieure aux moyennes nationales et une offre nouvelle limitée (source : Principal Asset Management, au 30 juin 2026).

Ces données décrivent une situation à une date donnée. Le marché immobilier commercial connaît des cycles : la consommation des ménages, le développement du commerce en ligne et la santé financière des enseignes peuvent faire évoluer la demande locative et les valeurs des immeubles.

Il convient aussi de distinguer le rendement initial brut d'un immeuble du rendement potentiel non garanti perçu par l'associé. Le taux de 8,33 % rapporte les revenus locatifs actuels de l'actif à sa valeur. Il ne tient compte ni des frais de gestion de la SCPI, ni des coûts d'acquisition, ni de la fiscalité, ni des variations du dollar face à l'euro.

Les risques à prendre en compte

Investir dans une SCPI exposée aux États-Unis implique plusieurs risques :

La durée de placement recommandée est d'au moins dix ans. Avant toute décision, il est nécessaire de consulter les statuts, la note d'information et le document d'informations clés (DIC) de la SCPI, et de vérifier l'adéquation du placement avec son profil et ses objectifs.

L'investissement en SCPI comporte un risque de perte en capital. Il s'agit d'un placement à long terme. Les revenus ne sont pas garantis et dépendent des conditions du marché immobilier. La liquidité est limitée. Les investissements hors zone euro exposent à un risque de change. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Source : communiqué de presse Principal Asset Management, juillet 2026.

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