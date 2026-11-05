information fournie par Primaliance • 05/11/2026 à 15:48

Edmond de Rothschild REIM lance une stratégie dédiée à l’immobilier industriel léger en Europe

Edmond de Rothschild REIM annonce le lancement d’une nouvelle stratégie « value-add » consacrée à l’immobilier industriel léger et à la logistique en Europe. La société de gestion nomme Niek van Genugten au poste de Fund Manager pour piloter cette activité à compter du 1er septembre 2026.

Une stratégie centrée sur l’industriel léger

La nouvelle stratégie cible des actifs industriels légers et logistiques situés sur les marchés européens .

Cette catégorie regroupe notamment des bâtiments utilisés pour des activités de production, de stockage, de distribution ou encore de petites opérations logistiques. Elle se distingue des grandes plateformes logistiques standardisées, souvent désignées sous le terme de « big-box ».

Selon Edmond de Rothschild REIM, ces actifs peuvent offrir une prime de rendement par rapport aux grandes plateformes logistiques. La société met également en avant une offre structurellement limitée et un potentiel de revalorisation supérieur. Ces éléments traduisent les anticipations de la société de gestion. Ils ne préjugent pas des résultats de la stratégie, qui ne sont pas garantis.

Pourquoi l’industriel léger attire les gestionnaires ?

L’intérêt pour ce segment repose d’abord sur la diversité des utilisateurs. Les bâtiments industriels légers peuvent accueillir des entreprises de secteurs variés, avec des besoins liés à la production, à la maintenance, au stockage ou à la distribution locale.

Ces actifs sont également souvent situés à proximité des bassins d’emploi et des zones urbaines. Leur localisation peut donc répondre à des besoins de proximité, notamment pour les entreprises qui doivent organiser leurs approvisionnements ou leurs livraisons au plus près des consommateurs.

La rareté du foncier et des bâtiments industriels modernes constitue un facteur de tension sur certains marchés européens. Dans une analyse publiée le 23 janvier 2026, Savills indique que cette contrainte peut exercer une pression à la hausse sur les loyers dans certaines métropoles, comme Barcelone, où l’offre de bâtiments modernes est limitée. Cette situation peut soutenir la demande locative et les loyers, mais elle ne garantit ni la valorisation du foncier ni les revenus générés par les actifs. Ces derniers dépendent notamment de l’emplacement, de la conjoncture économique, des conditions du marché immobilier et de la solidité des locataires.

Sources : Savills, « European Industrial & Logistics Real Estate Market – The Experts View », 23 janvier 2026 ; Savills, Brookfield Properties et Analytiqa, « European Real Estate Logistics Census », 10 septembre 2025.)

Cette situation ne concerne toutefois pas uniformément tous les marchés. La qualité de l’emplacement, l’état des bâtiments, leur accessibilité et la solidité des locataires restent déterminants.

Une approche « value-add » fondée sur la gestion active

Edmond de Rothschild REIM ne présente pas cette stratégie comme une simple approche d’acquisition et de détention. Elle repose sur une logique « value-add », c’est-à-dire sur la recherche d’une potentielle création de valeur au cours de la période de détention.

La société indique vouloir s’appuyer sur une gestion active et opérationnelle. Celle-ci peut notamment passer par l’amélioration des bâtiments, leur adaptation aux besoins des utilisateurs, la renégociation des baux ou encore le repositionnement d’actifs présentant un potentiel d’amélioration.

Cette stratégie suppose une implication plus importante du gestionnaire que dans une approche strictement « core ». Dans ce type de stratégie, les immeubles sont généralement déjà stabilisés, largement occupés et génèrent des revenus locatifs relativement prévisibles, qui demeurent toutefois exposés notamment aux impayés, aux départs de locataires et aux évolutions du marché immobilier.

À l’inverse, une approche « value-add » peut nécessiter des travaux, une amélioration des bâtiments, une relocation des surfaces vacantes ou une renégociation des baux afin d’augmenter la valeur et les revenus des actifs.

Le gestionnaire intervient donc principalement pour assurer leur suivi courant. À l’inverse, une approche « value-add » peut nécessiter des travaux, une amélioration des bâtiments, une relocation des surfaces vacantes ou une renégociation des baux afin d’augmenter la valeur et les revenus des actifs.

En contrepartie, elle peut exposer le fonds à davantage d’incertitudes : coût des travaux, délais de rénovation, vacance temporaire, évolution des loyers ou difficulté à trouver un nouvel occupant.

Niek van Genugten nommé Fund Manager

Dans son communiqué publié le 21 septembre 2026, Edmond de Rothschild REIM annonce la nomination de Niek van Genugten au poste de Fund Manager, qu’il occupe depuis le 1er septembre 2026. Basé à Amsterdam, il dispose de près de quinze ans d’expérience dans l’immobilier paneuropéen, selon la société de gestion.

Edmond de Rothschild REIM fait état, dans le cadre de son parcours professionnel, d’un volume de transactions supérieur à 2 milliards d’euros dans les secteurs de la logistique et de l’immobilier industriel léger en Europe.

Il a notamment occupé le poste de Senior Transaction Manager chez Frasers Property Industrial, après avoir codirigé l’équipe européenne chargée des acquisitions.

Son arrivée doit contribuer au développement de la nouvelle stratégie, mais également à la création de futurs produits et solutions d’investissement.

Une extension de l’expertise logistique d’Edmond de Rothschild REIM

La société de gestion explique que cette stratégie constitue une évolution de son approche « core-plus ». Ce style d’investissement se situe entre l’approche « core », fondée sur des actifs déjà stabilisés et générant des revenus relativement prévisibles, et l’approche « value-add », qui suppose des travaux ou des actions de repositionnement plus importantes. Il cible des immeubles présentant une base locative solide, mais aussi un potentiel d’amélioration et de création de valeur grâce à une gestion active.

La stratégie s’appuie également sur l’expérience acquise au sein du fonds phare Euro Industrial Real Estate Fund, géré depuis plus de huit ans.

Dans son communiqué du 21 septembre 2026, Edmond de Rothschild REIM indique que sa plateforme couvre 790 actifs et réunit plus de 150 collaborateurs répartis dans sept bureaux et cinq pays. Le communiqué ne précise pas la date de référence de ces chiffres.

Une stratégie à suivre dans un marché sélectif

Le lancement de cette stratégie confirme l’intérêt des sociétés de gestion pour les actifs industriels de taille intermédiaire, en complément des grandes plateformes logistiques.

L’industriel léger peut présenter plusieurs atouts : une offre limitée, des besoins locatifs liés à l’économie locale et des possibilités de repositionnement. Mais cette stratégie suppose aussi un suivi étroit des immeubles et une capacité à financer et piloter les travaux nécessaires.

À ce stade, Edmond de Rothschild REIM annonce le lancement de la stratégie et la nomination de son responsable. Les informations détaillées sur les premiers actifs ciblés, le montant des capitaux engagés, les objectifs et les risques propres au futur véhicule restent à préciser.

Source : Pierre Papier - Edmond de Rothschild REIM lance une stratégie value-add en immobilier industriel léger et logistique européen, 22 septembre 2026

Avertissements

Comme tout placement immobilier, il s’agit d’un investissement long terme dont la liquidité est limitée. Il existe un risque de perte en capital. De plus, les revenus ne sont pas garantis et dépendront de l’évolution du marché immobilier.

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