SCPI Sofidy : hausse des valeurs de reconstitution

Dans la continuité de la communication relative aux variations des valeurs d'expertises, la société de gestion Sofidy partage les valeurs de reconstitution de ses SCPI arrêtées au 30/06/2025*.

L'essentiel à retenir :

Toutes les SCPI enregistrent une hausse de leur valeur de reconstitution, ce qui traduit globalement la solidité de leur portefeuille et le retournement de tendance sur les valorisations immobilières ;

Les SCPI IMMORENTE et SOFIDY EUROPE INVEST affichent notamment des hausses sensibles de leur valeur de reconstitution, de respectivement +1,48 % et +2,44 %, ce qui témoigne une nouvelle fois de la qualité de leur patrimoine ;

Les écarts réduits entre le prix de souscription et les valeurs de reconstitution permettent de confirmer que tous les prix de souscriptions restent inchangés à l'issue de cette campagne.

*Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Les variations de valeurs ont été établies sur la base de rapports d'experts au 30/06/2025. Cette communication a été réalisée par Sofidy à partir de sources qu'elle estime fiables et la responsabilité de Sofidy ne saurait être engagée par une prise de décision sur la base de ces informations.

Les parts de SCPI sont des supports de placement à long terme et doivent être acquises dans une optique de diversification de votre patrimoine. La durée de placement minimale recommandée est généralement de 8 ans. Comme tout investissement, l'immobilier présente des risques. Ce fonds ne bénéficie d'aucune garantie ou protection de capital et présente notamment un risque d'absence de rendement, un risque de perte en capital, un risque de liquidité et un risque de durabilité, pouvant toutefois être atténués, sans garantie, par la diversification immobilière ou locative du fonds. Le détail des risques est décrit dans le Document d'informations clés (DIC) et la note d'information de la SCPI.

Vous ne connaissez pas encore les SCPI ? Découvrez le guide Sofidy sur cette solution d'épargne immobilière.

Les SCPI Sofidy sont disponibles à la souscription en direct chez BoursoBank ainsi que dans les contrats d'assurance-vie (BoursoVie et Ex-Direct) et dans le plan d'épargne retraite PERin MATLA.