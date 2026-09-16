SCPI : faut-il se repositionner fin 2026 ?

information fournie par Café de la Bourse • 16/09/2026 à 10:41

scpi (Crédits: Adobe Stock)

Pendant longtemps, les SCPI ont été perçues comme un placement immobilier relativement simple : acheter des parts, percevoir des revenus potentiels réguliers et conserver son investissement sur le long terme.

La remontée rapide des taux d'intérêt a profondément changé la donne. Certaines SCPI ont dû revoir à la baisse la valeur de leurs parts, d'autres ont rencontré des difficultés de liquidité, tandis que de nouveaux acteurs ont profité de cette correction pour lancer des stratégies différentes.

Les SCPI redeviennent-elles attractives ? Et surtout, comment les appréhender fin 2026 ?

La crise des SCPI est-elle derrière nous ?

La remontée des taux d'intérêt engagée à partir de 2022 a profondément affecté le marché immobilier, y compris celui des SCPI. L'augmentation des rendements exigés par les investisseurs a entraîné une baisse de la valeur de nombreux actifs immobiliers. Plusieurs sociétés de gestion ont ainsi procédé à des réévaluations du prix de leurs parts, tandis que certaines SCPI ont rencontré des tensions sur le marché secondaire, les demandes de retrait dépassant les nouvelles souscriptions.

Toutes les SCPI n'ont cependant pas été touchées avec la même intensité. Les véhicules fortement exposés aux bureaux français ont généralement davantage souffert que les SCPI disposant d'un patrimoine plus diversifié ou investi à l'étranger.

Depuis plusieurs mois, les premiers signes d'amélioration apparaissent : la baisse des taux directeurs amorcée par la Banque centrale européenne favorise progressivement un redémarrage des transactions immobilières et certaines SCPI retrouvent une dynamique de collecte. Pour autant, le marché est désormais à deux vitesses. Les écarts de performance entre les sociétés de gestion et entre les stratégies d'investissement sont devenus beaucoup plus marqués qu'auparavant.

Les SCPI « à la papa » sont-elles en train de céder la place à une nouvelle génération ?

La crise a accéléré une évolution déjà engagée depuis plusieurs années. Là où les SCPI investissaient historiquement principalement dans les bureaux français, de nombreuses nouvelles SCPI privilégient aujourd'hui une diversification plus importante des actifs et des zones géographiques.

Les investissements se développent ainsi dans la logistique, la santé, l'hôtellerie, le résidentiel géré ou encore les locaux d'activité, souvent à l'échelle européenne. Cette diversification vise à réduire la dépendance à un seul marché immobilier et à profiter d'opportunités dans plusieurs pays.

Les SCPI les plus récentes disposent également d'un avantage : elles investissent dans un marché ayant déjà intégré une partie de la correction des prix immobiliers. Elles peuvent ainsi acquérir certains actifs dans de meilleures conditions qu'au cours des années de taux très bas.

Cela ne signifie pas pour autant que les SCPI plus anciennes sont devenues obsolètes. Certaines disposent d'un patrimoine de qualité, d'un taux d'occupation élevé et d'une société de gestion expérimentée. En 2026, la distinction se fait moins entre anciennes et nouvelles SCPI qu'entre les stratégies capables de s'adapter à un environnement immobilier durablement différent.

Les nouvelles SCPI sans frais d'entrée changent-elles vraiment la donne ?

L'arrivée de SCPI affichant 0 % de frais d'entrée constitue l'une des principales évolutions récentes du marché.

En supprimant ces frais, les sociétés de gestion cherchent à rendre leurs SCPI plus attractives et à répondre aux critiques formulées depuis plusieurs années sur le niveau élevé des frais de souscription, qui pouvaient atteindre 8 % à 12 % du montant investi.

Cette évolution ne signifie toutefois pas que l'investissement devient sans frais. Les sociétés de gestion se rémunèrent généralement davantage via les frais de gestion prélevés chaque année sur le patrimoine ou les revenus de la SCPI. Certaines appliquent également d'autres frais liés aux acquisitions ou aux arbitrages d'actifs.

Il est donc préférable d'analyser le coût global de détention plutôt qu'un seul poste de frais. Une SCPI sans frais d'entrée peut être intéressante pour un investisseur envisageant une durée de détention plus courte ou souhaitant conserver davantage de flexibilité. À l'inverse, pour un investissement de long terme, des frais de gestion plus élevés peuvent, selon les cas, compenser tout ou partie de l'avantage procuré par l'absence de frais de souscription.

Quels critères privilégier avant de revenir sur les SCPI ?

Le rendement distribué reste un indicateur important, mais il ne peut plus constituer le principal critère de sélection.

Il convient sélectionner les meilleures SCPI d'examiner très attentivement la qualité de la société de gestion, sa capacité à arbitrer son patrimoine et son expérience des différents cycles immobiliers. La stratégie d'investissement, la diversification géographique et sectorielle, ainsi que la qualité des immeubles détenus constituent également des éléments essentiels.

Les investisseurs ont aussi intérêt à s'intéresser au niveau d'endettement de la SCPI, à sa politique de frais et à sa liquidité, c'est-à-dire sa capacité à absorber les demandes de retrait dans de bonnes conditions. Pour les SCPI les plus anciennes, l'historique de gestion apporte également des informations utiles sur leur capacité à traverser différentes phases de marché.

En 2026, choisir une SCPI revient moins à rechercher le rendement affiché le plus élevé qu'à sélectionner une stratégie immobilière cohérente, portée par une société de gestion capable de créer de la valeur sur le long terme.