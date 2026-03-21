SCPI: entre rendement et sélection, comment choisir en 2026?

information fournie par Le Particulier • 21/03/2026 à 08:00

En 2026, la SCPI peut de nouveau trouver sa place dans votre allocation comme outil de diversification. ( crédit photo : Getty Images/iStockphoto )

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SCPI: un marché à deux vitesses, entre rendement et discernement

Toutes les SCPI ne se valent pas

Comment bien choisir sa SCPI en 2026?

SCPI: un marché à deux vitesses, entre rendement et discernement

L’heure est au bilan, mais aussi aux décisions. Après avoir atteint 4,72% en 2024, le taux de distribution, indicateur phare de performance des SCPI, s’est redressé pour atteindre 4,91% en 2025. Le dernier bilan de l’ASPIM révèle ainsi un état des lieux globalement plutôt positif.

Son président, Frédéric Bôl, se réjouit de cette évolution, preuve d’un « regain d’intérêt des épargnants » pour ces véhicules d’investissement lesquels permettent d’investir dans la pierre sans avoir à acquérir un bien immobilier en direct. Pour autant, il rappelle que « des tensions persistent sur une partie du marché, en particulier pour certains fonds plus exposés aux actifs de bureaux ».

Car si les SCPI séduisent par leur facilité d’accès - parfois à partir de quelques dizaines ou centaines d’euros - l’année 2026 impose plus que jamais à l’investisseur de bien choisir sa SCPI.

Toutes les SCPI ne se valent pas

C’est sans doute l’enseignement majeur de 2025 et, plus largement, de ces dernières années. Les SCPI ne font pas exception aux règles de l’immobilier classique. De la même manière que vous privilégieriez un bien mieux situé et offrant un meilleur potentiel locatif, certaines SCPI présentent aujourd’hui un profil bien plus attractif que d’autres.

Par stratégie, les SCPI fortement exposées à l’immobilier résidentiel (-4,5%), ainsi que celles positionnées sur la santé et l’éducation (-1,3%), ont pour beaucoup enregistré des performances négatives. Elles ont été pénalisées par des valorisations excessives ou des difficultés d’exploitation persistantes.

À l’inverse, les SCPI diversifiées (+6,3%) ou orientées vers les bureaux d’activité (+5,8%) ont nettement mieux résisté, grâce aux décotes à l’acquisition et à leur gestion plus agile.

Dans un contexte 2026 peu favorable à l’épargne réglementée (taux du Livret A et du LDDS à 1,5%), l’attrait pour ces alternatives rentables est fort. Mais attention: les SCPI sont des produits à risque. Si les meilleures ont pu offrir des rendements proches des 11% annuels, les performances passées ne garantissent jamais les résultats futurs.

Comment bien choisir sa SCPI en 2026?

Avant d’investir, plusieurs critères doivent retenir votre attention. La qualité et la diversification du patrimoine restent déterminantes, tout comme le taux d’occupation financier. Analysez aussi la politique d’arbitrage, le niveau d’endettement et la capacité de la société de gestion à traverser des cycles immobiliers plus volatils.

Deux points clés méritent en particulier d’être intégrés à votre réflexion:

La solidité de la société de gestion, son expérience et sa capacité à ajuster la stratégie face aux évolutions du marché ;

La cohérence du positionnement de la SCPI (diversification sectorielle et géographique, typologie des actifs, stratégie de rendement).

L’horizon d’investissement ne doit pas non plus être sous-estimé. La SCPI demeure un placement de long terme. Si ce placement collectif permet de mutualiser les risques et d’éviter les contraintes de l’immobilier en direct - vacance locative, travaux ou impayés - il ne répond pas à un besoin de liquidité immédiate. La revente des parts peut en effet prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

Que ce soit en direct ou via l’assurance-vie, investir en SCPI s’envisage sur une durée longue. Idéalement huit ans ou plus. Ceci permet de s’inscrire dans une allocation patrimoniale globale cohérente et de tirer pleinement parti du cadre fiscal de l’assurance-vie si vous optez pour ce véhicule d’investissement.