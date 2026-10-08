SCPI : des rendements toujours solides, dans un marché de plus en plus sélectif

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Au premier semestre 2026, les SCPI ont continué d'afficher des niveaux de distribution globalement solides. Derrière cette apparente résilience, le marché confirme une évolution vers davantage de sélectivité, avec des écarts croissants entre les différentes stratégies immobilières.

À première vue, les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) confirment leur résilience. Selon les chiffres publiés le 6 août 2026 par l'Association française des sociétés de placement immobilier (Aspim), leur taux de distribution (TD) moyen s'est établi à 2,30% sur les six premiers mois de l'année, contre 2,29% sur la même période en 2025. Dans un contexte encore marqué par l'ajustement des valorisations immobilières, ce niveau de distribution témoigne de la capacité des SCPI à continuer de générer des revenus attractifs pour les épargnants.

Cette moyenne masque toutefois d'importantes disparités. Les écarts de performance se creusent entre les différentes stratégies d'investissement. Les SCPI diversifiées confirment leur positionnement en tête, avec un TD moyen de 2,85% sur le premier semestre 2026. Leur capacité à combiner plusieurs classes d'actifs et à se positionner à l'échelle européenne peut constituer un atout clé dans l'environnement actuel.

Les prix de parts restent globalement stables

Sur le front des valorisations, la stabilité reste majoritaire. Entre le 1er janvier et le 30 juin 2026, 83% des SCPI ont conservé un prix de part inchangé. Seules 11% l'ont ajusté à la baisse, tandis que 6% l'ont revalorisé.

Malgré une majorité de prix de parts inchangés, l'évolution moyenne ressort à -2,39% sur le semestre. Cette baisse reflète principalement les ajustements opérés sur certaines SCPI exposées aux segments immobiliers les plus sous pression, notamment les bureaux.

Les SCPI diversifiées confirment leur avance

La performance globale annuelle (PGA), qui additionne le taux de distribution et l'évolution du prix de part, met en évidence la bonne tenue des stratégies diversifiées.

Au premier semestre 2026, les SCPI diversifiées affichent une performance globale de 2,82%, devant les SCPI de commerces (2,58%) et les SCPI de logistique et locaux d'activité (2,52%). À l'inverse, les SCPI de bureaux enregistrent une performance globale négative de -2,18%, pénalisées par les ajustements de valorisation.

Une occupation des immeubles à surveiller

Dans un environnement encore contrasté, certaines typologies d'actifs demeurent confrontées à des tensions de commercialisation, en particulier dans le secteur des bureaux. Plus que jamais, la capacité à maintenir un niveau élevé d'occupation apparaît comme un facteur clé de différenciation entre les SCPI.

Là encore, les écarts entre les fonds sont significatifs. Certaines SCPI continuent d'afficher des taux d'occupation particulièrement élevés, à l'image de Mistral Sélection, dont le TOF atteint 98,78% au 30 juin 2026. Cette performance reflète la qualité des actifs sélectionnés, la solidité des locataires en portefeuille ainsi qu'une durée moyenne résiduelle des baux élevée, contribuant à sécuriser les revenus locatifs et à offrir une bonne visibilité sur les flux futurs.

Mistral Sélection poursuit sa dynamique de développement

Dans ce contexte favorable aux stratégies diversifiées, Mistral Sélection, gérée par Swiss Life Asset Managers, a affiché un taux de distribution de 8,07% en 2025, assorti d'une performance globale annuelle équivalente.

Au premier semestre 2026, la SCPI a poursuivi sa dynamique de croissance avec une capitalisation portée à 71,5 millions d'euros et plus de 4 450 associés. Elle continue également de renforcer sa diversification européenne, avec désormais plus de 60% de son patrimoine situé hors de France.

Cette stratégie s'est notamment traduite par l'acquisition d'un portefeuille de salles de sport exploitées par Basic-Fit en Espagne. Cette opération marque l'entrée de la SCPI sur son quatrième marché européen et renforce son exposition à un secteur porté par des tendances structurelles liées au bien-être et aux évolutions des modes de vie.

Mistral Sélection est disponible à la souscription en direct chez BoursoBank, mais aussi via les contrats d'assurance-vie (BoursoVie et Ex-Direct) et le plan d'épargne retraite PERin Matla.

📄 Consultez le bulletin complet : https://fr.swisslife-am.com/bt-scpi-mistral-selection

Source : https://www.aspim.fr/actualites/cahier-les-fonds-immobiliers-grand-public-au-2eme-trimestre-2026/