information fournie par Primaliance • 08/10/2026 à 10:37

SCPI CRISTAL Care : Inter Gestion REIM mise sur la santé et l'international

Le 16 septembre 2026, Inter Gestion REIM a annoncé le lancement de CRISTAL Care, troisième SCPI de sa gamme. Conçu avec SPHERE Investments, ce fonds retient la santé comme thème principal tout en se réservant la possibilité d'investir dans d'autres secteurs, en Europe et en Amérique du Nord. Prix de part, objectifs de performance, frais et risques : voici les éléments clés à examiner sur ce placement.

CRISTAL Care : tout savoir sur cette nouvelle SCPI

CRISTAL Care est une société civile de placement immobilier (SCPI) gérée par Inter Gestion REIM, société de gestion de portefeuille créée en 1990 et agréée par l'Autorité des marchés financiers (AMF). Le fonds est ouvert à la souscription depuis septembre 2026.

Primaliance ne commercialise pas CRISTAL Care. Cette présentation a uniquement pour objectif de vous informer sur cette nouvelle SCPI.

Pendant sa phase de lancement, le prix de souscription de la part de CRISTAL Care est fixé à 176 euros, frais de souscription inclus, contre un prix de référence de 200 euros. Cette offre promotionnelle est valable jusqu’au 31 mars 2027, dans la limite de 30 M€ de collecte. En cas de demande de retrait avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date d’enregistrement effectif de la souscription, une commission de retrait s’applique.

La société de gestion affiche un taux de rendement interne (TRI) cible de 7 % sur 10 ans et un taux de distribution (TD) cible de 6,7 % sur la même durée. Ces chiffres sont des objectifs non garantis : ils ne constituent en aucun cas une promesse de rendement.

À ce stade, son patrimoine est progressivement constitué, ce qui peut entraîner une diversification limitée et une montée en puissance progressive des revenus. Cette situation constitue un facteur de risque supplémentaire pour les investisseurs, qui doivent tenir compte du manque de recul sur la gestion et les performances de la SCPI.

Comme toute SCPI, CRISTAL Care présente un risque de perte en capital, une liquidité non garantie et des revenus qui dépendent de l'évolution du marché immobilier. La durée de placement recommandée est d'au moins dix ans. Son exposition hors zone euro ajoute un risque de change.

Une SCPI à dominante santé, ouverte à d'autres secteurs

Une lecture élargie de l'immobilier de santé

Sur le marché des SCPI, l'immobilier de santé renvoie le plus souvent aux cliniques, aux établissements pour personnes âgées dépendantes ou aux résidences seniors. CRISTAL Care retient une approche plus large, que la société de gestion qualifie de « vision à 360° » de la santé.

Le fonds peut ainsi acquérir des actifs liés à la prévention, au bien-être, à la nutrition ou à l'activité physique. Il peut également se positionner sur des bâtiments dédiés aux sciences de la vie, à la recherche et à l'innovation, ainsi que sur des centres de rééducation ou des établissements de soins.

Cette définition étendue permet d'élargir le champ des acquisitions possibles. Elle implique toutefois une connaissance fine de secteurs variés, dont les modèles économiques et les exploitants diffèrent. La solidité des locataires et la spécialisation de certains bâtiments constituent des points d'attention : un actif conçu pour un usage précis peut s'avérer plus difficile à relouer ou à revendre.

Jusqu'à 51 % du patrimoine en santé

La thématique santé reste majoritaire, mais la SCPI peut consacrer jusqu'à 49 % de son patrimoine à d'autres typologies immobilières. Inter Gestion REIM présente ce choix comme un moyen de combiner la souplesse d'une SCPI diversifiée et la lisibilité d'une SCPI thématique.

La note de bas de page du communiqué apporte une nuance : cette diversification, géographique comme sectorielle, ne peut être garantie à tout moment. Dans les premières années, un portefeuille en constitution peut rester concentré sur un nombre limité d'actifs, de pays ou de locataires.

Une stratégie tournée vers l'Europe et l'Amérique du Nord

Le partenariat avec SPHERE Investments

CRISTAL Care résulte d'un rapprochement entre Inter Gestion Groupe et SPHERE Investments, acteur spécialisé dans les infrastructures de santé aux États-Unis et en Europe. L'objectif affiché est de réunir, au sein d'un même fonds, une expertise immobilière européenne et une expertise nord-américaine.

SPHERE Investments apporte sa connaissance des opérateurs et des marchés spécialisés, ainsi que des outils d'analyse de données faisant appel à l'intelligence artificielle. Ces outils doivent aider à repérer les évolutions démographiques, économiques et sociales susceptibles d'influencer la demande immobilière. Leur apport concret sur la sélection des actifs ne pourra être apprécié qu'au fil des acquisitions et des rapports de gestion.

Une exposition internationale aux risques spécifiques

La SCPI vise principalement l'Europe et l'Amérique du Nord. Les investissements hors de France sont limités aux pays ayant signé une convention fiscale bilatérale avec la France.

Investir sur plusieurs continents permet de répartir le patrimoine entre des marchés dont les cycles diffèrent. Cette stratégie comporte cependant des contraintes :

Prix de part, TRI cible et taux de distribution cible

Une offre de lancement à 176 euros

Le prix de souscription de 176 euros frais inclus correspond à une réduction de 12 % par rapport au prix de référence de 200 euros. Cette offre est valable jusqu'au 31 mars 2027, dans la limite de 30 millions d'euros de collecte. La réduction provient d'une remise sur la prime d'émission des parts.

Cette offre s'accompagne d'une condition : une commission de retrait s'applique si l'associé demande le retrait de ses parts avant cinq ans à compter de l'enregistrement de sa souscription. Les frais de souscription, de gestion et de sortie applicables sont détaillés dans la note d'information et le document d'informations clés. Leur lecture est un préalable à toute décision.

Des objectifs de performance à interpréter avec prudence

Le TRI cible de 7 % sur 10 ans tient compte du prix payé à l'entrée, des revenus potentiels que la société de gestion prévoit de distribuer et de la valeur de retrait estimée à la sortie. Il repose sur des hypothèses de gestion : le résultat obtenu peut être supérieur ou inférieur, selon la durée de détention et l'évolution des marchés.

Le taux de distribution correspond au dividende brut versé au titre d'une année, avant fiscalité, divisé par le prix de souscription au 1er janvier de cette même année. L'objectif de 6,7 % est lui aussi dépourvu de garantie. Le délai de jouissance est fixé à six mois. Pendant cette période, les parts nouvellement souscrites ne perçoivent pas encore de revenus, ce qui peut réduire le rendement effectif de la première année.

CRISTAL Care étant un fonds nouveau, il ne dispose d'aucun historique de performance. Aucun chiffre passé ne permet donc d'apprécier la capacité de la société de gestion à atteindre ces objectifs sur ce véhicule. Pour rappel, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, et les performances futures sont soumises à l'impôt selon la situation individuelle de chaque associé.

La place de CRISTAL Care dans la gamme Inter Gestion REIM

Avec ce lancement, Inter Gestion REIM structure son offre autour de trois SCPI aux stratégies distinctes. CRISTAL Rente , fonds historique, investit en France dans des murs de commerces occupés par des enseignes du quotidien. CRISTAL Life suit une stratégie diversifiée européenne axée sur les actifs liés aux usages essentiels. CRISTAL Care y ajoute la dimension santé et l'ouverture à l'Amérique du Nord.

Au 31 décembre 2025, Inter Gestion REIM indique une capitalisation supérieure à 1 milliard d’euros et un patrimoine composé de plus de 340 immeubles (Source : site officiel d’Inter Gestion REIM, données au 31 décembre 2025.) Pour Emilien Rodriguez, directeur général délégué d'Inter Gestion REIM, l'association d'une diversification internationale et d'un thème d’investissement de long terme comme la santé constitue la spécificité du nouveau fonds.

La durée de placement recommandée est d'au moins dix ans. Avant de souscrire, il convient de vérifier l'adéquation de ce placement avec sa situation patrimoniale, ses objectifs et sa tolérance au risque, en s'appuyant sur les documents réglementaires et, si besoin, sur l'avis d'un conseiller.

Acheter des parts de SCPI est un investissement immobilier. Comme tout placement immobilier, il s’agit d’un investissement long terme dont la liquidité est limitée. Nous vous recommandons une durée de placement de 10 ans. Il existe un risque de perte en capital. De plus, les revenus ne sont pas garantis et dépendront de l’évolution du marché immobilier [et du cours des devises]. Comme pour tout placement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Source des données : communiqué de presse Inter Gestion REIM du 16 septembre 2026, données au 16/09/2026.[