Immobilier : payer cash ou emprunter, quelle est la meilleure solution selon votre profil ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 08/10/2026 à 15:25

Acheter à crédit un bien immobilier permet de bénéficier de l'effet de levier. (illustration) (Rawpixel / Pixabay)

Les taux d'intérêt des prêts immobiliers ne cessent d'augmenter ces derniers mois. Ils pourraient s'approcher de la barre des 4 % en moyenne d'ici la fin de l'année. Dans ce contexte, faut-il privilégier un achat cash quand on en a les moyens plutôt que d'avoir recours à un crédit ? Voici quelques éléments de réponse, fournis par Se Loger .

Acheter comptant pour réduire les coûts

Acheter cash a comme principal intérêt de réduire le coût de l'opération. Les dépenses associées au crédit peuvent en effet représenter plus de 40 % d'un emprunt de 200 000 euros sur 20 ans, d'après les estimations du site. Car, en plus des intérêts à payer tous les mois, il faut aussi ajouter l'assurance du prêt, les frais de garantie et les frais de dossier.

Acheter cash permet aussi de se démarquer de la concurrence sur un bien très demandé et peut faciliter les négociations. Un choix parfois judicieux pour les personnes âgées ou les personnes qui disposent déjà d'une épargne de précaution importante.

Les avantages de l'achat à crédit

Cependant, le crédit présente des avantages qu'il ne faut pas négliger. Plus qu'un simple système de paiement différé, il augmente votre capacité d'investissement. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Un apport de 10 % donne la possibilité d'acheter un bien dix fois plus cher. De plus, vous conservez la majeure partie de votre capital. Vous pouvez alors continuer à investir et à placer votre argent afin de générer un rendement qui vient compenser le coût du crédit.

Ce capital constitue aussi une sécurité en cas de difficulté inattendue. Passer par un crédit devient même encore plus avantageux dans le cas d'un investissement locatif. Avec le régime réel, vous avez la possibilité de déduire les intérêts des loyers imposables, et donc de payer moins d'impôts. En règle générale, le crédit reste recommandé pour un investissement locatif ou d'autres projets et placements.