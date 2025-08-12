SCPI Comète : la stratégie internationale qui fait mouche avec 64,9 millions d'euros de collecte au 1er trimestre

La SCPI Comète confirme son statut de référence sur le segment de l'investissement immobilier international. Avec une collecte exceptionnelle au premier trimestre 2025, cette société civile de placement immobilier démontre l'efficacité de sa stratégie diversifiée et sa capacité à séduire les investisseurs en quête de rendements attractifs à l'international.

Une performance trimestrielle qui dépasse les attentes

Au terme du premier trimestre 2025, la SCPI Comète affiche des résultats remarquables qui témoignent de sa dynamique commerciale soutenue. Après 64,9 millions d’euros de collecte nette enregistrée sur la période du 1er janvier au 31 mars 2025, sa capitalisation atteint désormais 185,6 millions d'euros, consolidant la position de ce véhicule d'investissement sur le marché des SCPI européennes à peine plus d’un an après son lancement commercial.

Le montant brut distribué au 1er trimestre s'élève à 6,56 euros par part en pleine jouissance, confirmant la politique de distribution attractive de la société de gestion Alderan. Cette performance s'inscrit confortablement dans l'objectif annuel de rendement fixé à 7% pour 2025 (soit un point au-dessus de l’objectif de taux de distribution communiqué par la note d’information de la SCPI), ajustable selon l'évolution du marché, avec un taux de rendement interne (TRI) ciblé à 6,50% sur dix ans.

La structure financière du véhicule demeure particulièrement solide avec un taux d'endettement maintenu à 0%, grâce à une stratégie prudente qui préserve la flexibilité d'investissement et limite les risques financiers pour les associés.

Diversification géographique : une stratégie gagnante

La répartition du patrimoine immobilier illustre parfaitement la philosophie d'investissement de Comète. L'Espagne représente 31% des actifs, suivie par l'Italie (24%), le Royaume-Uni (23%) et les Pays-Bas (22%). Cette diversification géographique maîtrisée permet de répartir les risques tout en capitalisant sur les opportunités des différents marchés européens.

L'acquisition phare du trimestre concerne un campus tertiaire situé à Gorgonzola, en périphérie de Milan, pour 5,2 millions d'euros. Cet actif de 11 206 m² est entièrement loué à une entreprise française leader mondial dans l'aérospatial, générant un rendement proche de 10%. Cette opération illustre la capacité de Comète à identifier des actifs de qualité avec des locataires de premier plan.

Pipeline d'investissement robuste

L'équipe d'investissement d'Alderan maintient un rythme intensif de prospection avec plus de 300 dossiers analysés représentant environ 3 milliards d'euros d'actifs sur le début d'année. Cette approche méthodique a permis l'envoi de 7 offres pour un volume supérieur à 110 millions d'euros, démontrant la sélectivité rigoureuse appliquée aux investissements.

Le pipeline sécurisé comprend notamment un ensemble à usage mixte au sud de Madrid, finalisé au cours du second trimestre 2025, pour 30,3 millions d'euros. Ces futures acquisitions renforceront la diversification sectorielle déjà établie.

Répartition sectorielle équilibrée

La composition du patrimoine par typologie d'actifs révèle une stratégie de diversification bien maîtrisée. Les bureaux représentent 33% du portefeuille, les loisirs 23%, suivis par les actifs mixtes (13%), la logistique (12%), le commerce (11%) et l'hôtellerie (8%).

Cette répartition équilibrée permet de capter les tendances sectorielles tout en limitant l'exposition aux risques spécifiques de chaque segment. La prédominance des bureaux et des loisirs correspond aux besoins structurels des économies européennes développées.

État locatif exemplaire et gestion optimisée

La qualité de la gestion locative se reflète dans un taux d'occupation financier de 94%, en légère progression de 0,4 point grâce à l'intégration de l'actif milanais. Les loyers annuels en place atteignent 7,8 millions d'euros, en hausse de 0,6 million par rapport au trimestre précédent.

La mutualisation du risque locatif continue de se renforcer avec 23 locataires répartis sur 24 baux. La durée résiduelle moyenne des baux (WALT) s'établit à 10,5 ans, garantissant une visibilité locative à long terme particulièrement appréciée des investisseurs.

Les encaissements du premier trimestre s'élèvent à 1,259 million d'euros, témoignant de la régularité des flux de trésorerie. Seul l'actif d'Assago en Italie présente des impayés en cours de régularisation, situation administrative désormais résolue.

Engagement ESG et innovation durable

Dans le cadre de sa démarche d'investissement socialement responsable, la SCPI Comète a déployé une initiative symbolique en envoyant des nichoirs à l'ensemble de ses locataires et partenaires locaux. Cette action concrète renforce la composante biodiversité de la grille d'évaluation ESG, démontrant l'engagement de la société de gestion au-delà des performances financières.

Le label ISR obtenu par Comète garantit le respect des critères d'investissement responsable, répondant aux attentes croissantes des investisseurs soucieux de l'impact environnemental et social de leurs placements.

Perspectives et objectifs 2025

Les ambitions de Comète pour 2025 restent particulièrement élevées avec la mensualisation des revenus prévue avant la fin du 1er semestre et le maintien d'un taux d'occupation supérieur à 95%. La stratégie internationale se poursuivra avec 100% des acquisitions réalisées hors de France, dont un tiers hors zone euro.

Cette approche audacieuse mais maîtrisée positionne Comète comme un acteur incontournable du segment des SCPI internationales, offrant aux investisseurs une exposition diversifiée aux marchés immobiliers européens avec des perspectives de rendements attractives.

