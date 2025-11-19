Sa locataire cesse de payer et s’en va sans restituer les clés, il met un an à récupérer sa maison

C’est à partir du mois de juin 2024 que la locataire s’est mise à ne plus payer ses loyers de manière régulière. Illustration. (Sephelonor / Pixabay)

Âgé de 39 ans, le propriétaire d’une maison située à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire) l’avait mise en location. Mais la locataire a cessé de lui verser les loyers et a quitté les lieux en s’emparant des clés, l’empêchant de récupérer son bien. Après plus d’un an de contentieux, l’homme vient enfin de retrouver son logement grâce à une ordonnance de justice reçue le 22 octobre 2025, rapporte Le Journal de Saône-et-Loire .

« Je ne pensais que ça pouvait être galère comme ça »

C’est à partir du mois de juin 2024 que la locataire s’est mise à ne plus payer ses loyers de manière régulière. Le propriétaire, qui a dû gérer le problème à distance, a fini par constater que la femme ne vivait même plus dans la maison. Elle n’a pourtant jamais signé de documents mettant fin à la location, ni remis les clés au propriétaire. De fait, l’habitante restait donc officiellement locataire.

Face à ces impayés, le trentenaire a été contraint de suspendre le remboursement de son emprunt. « Je ne pensais que ça pouvait être galère comme ça de louer sa maison ! » , avait-il déploré auprès du journal local en avril. Grâce à la parution de ce premier article, la locataire s’est finalement manifestée et s’est engagée auprès d’une huissière de justice à ouvrir la maison en présence du propriétaire et régler la situation en juin 2025. Sauf que le moment venu, elle ne s’est jamais présentée.

Condamnée à rembourser près de 5.000 euros

Ce n’est que le mois suivant que logement a pu être ouverte, après l’intervention de la police et d’un serrurier. L’huissière a alors établi que la maison était effectivement vide de tout occupant et a adressé au juge une demande de reconnaissance de « l’état d’abandon du domicile » . Après plus de trois mois d’attente supplémentaire, l’homme a finalement reçu l’attestation de « résiliation de bail et reprise des lieux ». En reprenant possession des lieux, il a cependant eu la désagréable surprise de constater de nombreuses dégradations. L’ancienne locataire devra notamment lui verser près de 5.000 euros pour les sommes dues.