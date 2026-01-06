Crédit immobilier : la lente augmentation des taux d'intérêt se poursuit en janvier

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 06/01/2026 à 14:45

Les taux des prêts immobiliers continuent leur lente progression en janvier. (illustration) (nattanan23 / Pixabay)

Selon les données publiées par le réseau de courtage Vousfinancer et relayées par Capital , les taux des crédits immobiliers progressent légèrement en ce mois de janvier 2026. L'augmentation est comprise entre 0,05 % et 0,10 %.

« Après l’augmentation du taux d’emprunt d’État à 10 ans en décembre à plus de 3,6 %, il n’est pas étonnant que les banques affichent des hausses de taux en ce début d’année » , explique Julie Bachet, directrice générale de Vousfinancer. Pour un crédit sur 15 ans, le taux moyen s'élève à 3,20 %. Il est de 3,40 % sur 20 ans et de 3,60 % en moyenne sur 25 ans. Comme toujours, les meilleurs dossiers peuvent bénéficier de conditions plus avantageuses : 2,8 % sur 15 ans et 2,95 % sur 20 ou 25 ans.

Pas de baisse des taux en vue

Aucune baisse n'est prévue à moyen terme par les experts. D'ici la fin du premier trimestre 2026, la tendance haussière va se confirmer. Les taux devraient grimper jusqu'à 3,5 % pour un emprunt sur 20 ans. Julie Bachet déconseille pourtant d'attendre une éventuelle baisse des taux. « C’est s’exposer à une hausse des taux plus importante » , estime-t-elle.

Dans ce contexte, les banques régionales et mutualistes maintiennent leurs dispositifs de prêts à taux bonifiés(entre 0 et 2 %) pour attirer les clients. Des offres bien ciblées, sans condition de ressources, qui touchent particulièrement les primo-accédants, ceux qui réalisent des travaux de rénovation énergétique ou achètent des biens ayant déjà une bonne note au DPE.