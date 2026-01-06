Vague de froid: Panot (LFI) appelle à la réquisition des batiments vides

La présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale Mathilde Panot à Paris le 22 octobre 2025 ( AFP / Alain JOCARD )

me La cheffe des députés LFI Mathilde Panot a lancé mardi "un appel solennel" à la réquisition des bâtiments vides pour y loger les sans-abris, menacés par la vague de froid qui touche actuellement la France.

"J'appelle à la fois à ouvrir les bâtiments publics et à faire respecter la loi de réquisition qui date de 1946 et qui a été utilisée la dernière fois en 1999", a déclaré l'élue du Val-de-Marne sur RMC-BFMTV.

"À l'époque, c'étaient des bâtiments des assurances et des bâtiments d'une compagnie financière. Il y avait donc 1.000 bâtiments, que des réquisitions temporaires, avec indemnisation du propriétaire", a-t-elle précisé.

"Des vies en dépendent et nous voyons que nous avons des températures négatives un peu partout dans le pays et que nous avons une vague de froid qui malheureusement va continuer. Et que face à l'explosion du sans-abrisme, notamment des enfants, il y a une responsabilité de ce gouvernement et de l'ensemble des pouvoirs publics de mettre tout le monde à l'abri", a-t-elle ajouté.

En France, 2,38 millions de logements sont identifiés comme vacants, selon la base de données gouvernementale sur le logement vacant Lovac, dont 1,35 million vides depuis plus de deux ans.

"Il n'y a aucun problème à aller réquisitionner ces logements", a assuré Mme Panot.

Plusieurs personnes sans abri ont été retrouvées mortes à cause du froid ces derniers jours.

Selon la Fondation pour le Logement (ex-Fondation Abbé Pierre), 350.000 personnes n'ont pas de domicile fixe en France, dont 20.000 qui sont à la rue.