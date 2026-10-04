information fournie par Boursorama avec LabSense • 04/10/2026 à 08:30

Loyer en retard : comment réagir quand le paiement devient un problème récurrent ? / iStock.com - Andrii Yalanskyi

Retards répétés : ce que dit la loi

Lorsque les retards deviennent systématiques, le problème n’est plus seulement organisationnel : il devient juridique. La loi du 6 juillet 1989, qui encadre les rapports locatifs, ne fixe pas une date universelle de paiement, mais elle impose que le loyer soit réglé à la date prévue au bail. Dès que cette échéance est dépassée, le retard est constitué, même si le locataire paie quelques jours plus tard. Et lorsque ces décalages se répètent, ils peuvent être considérés comme une exécution défaillante du contrat, ouvrant la voie à des actions formelles. Un rappel courtois, une discussion sur la date de paiement, ou la mise en place d’un virement automatique peuvent alors suffire à retrouver une périodicité de versements plus acceptable. En revanche, si la situation persiste, le cadre légal offre des leviers pour formaliser la démarche et protéger les intérêts du propriétaire.

Recadrer, ajuster… et formaliser si besoin

La première étape consiste à échanger avec le locataire pour comprendre l’origine des retards : simple oubli, décalage de salaire, difficulté passagère… Une fois le problème identifié, plusieurs ajustements peuvent éviter que la situation ne devienne récurrente. Il est par exemple possible d’adapter la date de paiement, qui n’a pas à être fixée au 1er du mois et peut être décalée pour correspondre au versement du salaire. Mettre en place un virement automatique est également une solution efficace pour les locataires distraits, puisqu’il garantit un règlement à date fixe. Enfin, documenter les échanges - mails, SMS ou courriers - permet de garder une trace des retards et des solutions proposées, utile en cas d’évolution défavorable. Si malgré ces ajustements les retards persistent, il devient nécessaire de formaliser. La mise en demeure constitue alors l’étape suivante : le courrier recommandé avec accusé de réception doit fixer un délai de régularisation et préciser les sommes dues. Si la situation ne s’améliore pas, le propriétaire peut envisager le non‑renouvellement du bail pour motif légitime et sérieux, la répétition des retards étant considérée comme une inexécution contractuelle pouvant justifier une sanction. Et si les retards basculent vers l’impayé, les recours deviennent plus formels : l’injonction de payer, la procédure simplifiée devant le tribunal, ou, en dernier ressort, une action judiciaire classique devant le juge, qui peut conduire à une assignation en paiement. Et, si nécessaire, une nouvelle assignation devant le juge des contentieux qui peut conduire à la résiliation du bail.