Remake Kross : une SCPI lancée pour investir hors de France, sur quatre continents

information fournie par Primaliance • 19/10/2026 à 12:59

Remake Kross : une SCPI lancée pour investir hors de France, sur quatre continents

Remake a lancé le 5 octobre 2026 Remake Kross, une société civile de placement immobilier (SCPI) à capital variable dont le patrimoine sera situé en totalité hors de France. Europe, Amérique du Nord, Asie et Océanie : le fonds vise une allocation répartie entre plusieurs pays et plusieurs types d'immeubles. Stratégie, conditions d'entrée, frais, fiscalité et risques : tour d'horizon de ce nouveau véhicule et de ses points de vigilance.

Remake Kross en bref : une SCPI à vocation internationale

Remake Kross est une SCPI à capital variable gérée par la société de gestion Remake Asset Management*.

La particularité de cette nouvelle SCPI est que son patrimoine a vocation à être investi exclusivement dans des immeubles situés hors de France.

La stratégie de la société de gestion vise quatre zones géographiques :

L'intérêt avancé par Remake AM est la diversification : des marchés aux cycles distincts peuvent réagir de façon différente à une même conjoncture. Cette mutualisation ne supprime pas les risques. Investir sur des marchés éloignés suppose aussi d'intégrer des cadres juridiques, fiscaux et locatifs variés, ainsi que des coûts de gestion et de suivi propres à chaque pays.

Cette allocation cible est susceptible d’évoluer. Elle ne constitue pas un engagement de résultat ni une garantie de répartition géographique.

Une allocation diversifiée sur plusieurs typologies d’actifs

Remake Kross ne cible pas une catégorie d’immeubles en particulier. Selon la société de gestion, le portefeuille doit être constitué progressivement dans plusieurs pays et sur plusieurs typologies d’actifs, conformément à la stratégie d’investissement détaillée dans la documentation réglementaire de la SCPI, notamment la note d’information, les statuts et le document d’informations clés (DIC).

La société de gestion indique rechercher notamment des immeubles déjà loués, assortis de baux fermes et de loyers encadrés par contrat. Ces éléments ne suppriment toutefois pas les risques de vacance, d’impayés, de baisse des loyers ou de perte de valeur des immeubles.

La stratégie peut prévoir des acquisitions et des cessions immobilières en fonction de l’évolution des marchés locaux. Le résultat de ces opérations dépendra notamment des conditions de marché et de la capacité de la société de gestion à sélectionner et gérer les actifs concernés

Au lancement, le portefeuille d’actifs étant en cours de constitution, la diversification effective peut être limitée.

La stratégie prévoit que les positions pourront être ajustées selon les cycles locaux, avec des cessions destinées à réinvestir dans des actifs jugés plus porteurs. Cette approche laisse une marge de décision importante à la société de gestion. Les arbitrages génèrent par ailleurs des frais, et leur résultat dépend de la capacité à anticiper les retournements de marché, ce qui n'est jamais assuré.

Les objectifs de performance de Remake Kross

La société de gestion présente les objectifs indicatifs suivants :

Ces objectifs ne constituent pas des performances constatées et peuvent ne pas être atteints. Ils ne constituent pas une promesse de rendement. La SCPI ayant été lancée le 5 octobre 2026, elle ne dispose d’aucun historique de performance.

Un portefeuille en phase de constitution

À son lancement, une SCPI ne détient que peu ou pas d'immeubles. Les premiers souscripteurs investissent donc dans un patrimoine qui reste à construire, sans connaître les actifs qui seront acquis. Tant que le portefeuille compte peu d'immeubles, la diversification annoncée reste limitée, et chaque acquisition pèse davantage sur les résultats.

Trois phases de souscription aux conditions différentes

La souscription est ouverte depuis le 5 octobre 2026. Elle est accessible en pleine propriété, en nue-propriété ou par versements programmés . Le premier investissement est fixé à 60 parts minimum, soit 5 400 € lors de la première phase de commercialisation. Aucun minimum ne s'applique aux souscriptions suivantes.

Des prix de part croissants

Remake a prévu trois phases de commercialisation, présentées à titre indicatif et susceptibles d'évoluer :

Phase

Conditions de souscription

Prix de la part

Minimum

Inaliénabilité

Phase 1

Ouverte à compter du 5 octobre 2026 ; clôture à la première des deux échéances : atteinte du plafond de collecte de 21 375 000 € ou 31 décembre 2026

90 €

60 parts, soit 5 400 €

2 ans

Phase 2

Ouverte à compter de la clôture de la phase 1 ; clôture à la première des deux échéances : atteinte du plafond de collecte de 14 250 000 € ou 31 mars 2027

95 €

60 parts, soit 5 700 €

1 an

À l’issue des phases sponsors

Prix de souscription applicable après la clôture des deux phases de lancement

100 €

5 000 € selon la documentation commerciale

Aucune

Source : note d’information Remake Kross, 11 septembre 2026

Un prix d'entrée réduit, en échange d'une contrainte

Les investisseurs souscrivant au cours des deux premières phases de l’offre de lancement bénéficient d’un prix de part inférieur à celui qui sera applicable à l’issue de cette période promotionnelle. En contrepartie, leurs parts ne peuvent pas être revendues pendant deux ans (phase 1) ou un an (phase 2). Pendant cette période, aucune sortie n'est possible, quelle que soit la situation de l'associé.

Ces premiers souscripteurs supportent aussi le risque lié au démarrage du fonds, à un moment où le patrimoine n'est pas encore constitué. Un prix de part plus bas à l'entrée ne garantit pas une plus-value à la sortie : la valeur des parts dépendra de l'évolution des immeubles acquis.

Frais : ce qu'il faut savoir

Comme toute SCPI, Remake Kross comporte des frais qui rémunèrent la société de gestion pour la recherche, l'acquisition et la gestion des immeubles. Selon la société de gestion :

La commission de souscription réduit d'emblée la part du capital investie dans l'immobilier. Il faut donc plusieurs années pour que les revenus éventuels compensent ce coût d'entrée, ce qui explique la durée de placement recommandée. Par ailleurs, les parts souscrites ne donnent droit à des revenus qu'à compter du premier jour du sixième mois suivant l'enregistrement de la souscription.

Fiscalité des revenus étrangers : un régime spécifique

Remake indique ne retenir que des pays liés à la France par une convention fiscale prévoyant l'élimination de la double imposition des revenus fonciers. Selon la convention, ce mécanisme prend la forme d'un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français ou d'une exonération en France, les revenus étant alors retenus pour calculer le taux effectif d'imposition.

D'après la société de gestion, les prélèvements sociaux de 17,2 % peuvent eux aussi être neutralisés par le crédit d'impôt, selon les cas. Ce traitement varie selon la convention applicable, la situation et le taux d'imposition de chaque associé, et la législation peut évoluer. Les revenus restent soumis à l'impôt dans le pays où se trouvent les immeubles. Un éventuel avantage fiscal ne s'apprécie qu'au regard de l'horizon de placement de 10 ans et de la situation personnelle de l'investisseur. Remake précise ne pas fournir de conseil juridique ou fiscal.

Les risques à connaître avant d'investir

Un risque de change partiellement couvert

Une partie des immeubles sera située hors zone euro, alors que la SCPI fonctionne en euros. Une baisse du dollar, du yen, du won ou du dollar australien face à l'euro réduirait, une fois convertis, les loyers et la valeur des actifs concernés. Selon Remake, l'exposition au risque de change n'excédera pas 50 % du portefeuille, et ce risque ne sera pas couvert de façon systématique.

Les autres risques d'un placement en SCPI

Remake Kross présente un indicateur de risque de 3 sur une échelle de 1 à 7. Ce niveau ne signifie pas une absence de risque :

La société de gestion recommande une durée de détention d'au moins 10 ans. La souscription doit être adaptée au profil, aux objectifs et à la situation patrimoniale de chaque épargnant, et la documentation réglementaire de la SCPI, disponible sur le site de Remake, est à consulter avant toute décision.

Communication à caractère commercial. Il ne s’agit ni d’un document contractuel ni d’un document d’information requis par une quelconque disposition législative. Il n’est pas suffisant pour prendre une décision d’investissement. Vous êtes invité à consulter les documents d’information présentant l’ensemble des caractéristiques, des risques et des frais afférents à l’investissement avant toute décision d’investissement.

Acheter des parts de SCPI est un investissement immobilier. Comme tout placement immobilier, il s’agit d’un investissement à long terme dont la liquidité est limitée. Nous vous recommandons une durée de placement de 10 ans. Il existe un risque de perte en capital. De plus, les revenus ne sont pas garantis et dépendront de l’évolution du marché immobilier. Les performances passées ne présagent pas des performances futures.

Mentions légales

REMAKE ASSET MANAGEMENT, S.A.S. au capital social de 1 540 255,17 € - RCS Paris n° 893 186 338 - 2 rue Washington, 75008 Paris - Société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des marchés financiers sous le n° GP-202174 en date du 15 décembre 2021.

Source : Remake – SCPI Remake Kross