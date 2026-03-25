Immobilier : ces villes où les biens trouvent preneur en quelques semaines seulement

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 25/03/2026 à 11:17

C’est à Nice (Alpes-Maritimes), que les ventes se font le plus rapidement, soit en 51 jours en moyenne. Illustration. (Geralt / Pixabay)

Le marché de l’immobilier se redresse : les biens partent plus vite et pas seulement dans la capitale. C’est ce que révèle le site de vente entre particuliers PAP, relayé par Capital ce mardi 24 mars 2026. Favorisé par un taux de crédits stabilisé d’environ 3,40 % sur vingt ans, le délai entre la mise en vente d’une propriété et sa vente effective a baissé dans de nombreuses villes.

Une aubaine pour les vendeurs

S’il est encore inférieur aux années records, le volume de vente en 2025 s’est établi à 930.000 biens en France, marquant un retour progressif de l’activité. « Les échanges se fluidifient et les délais de vente commencent à se resserrer dans de nombreuses villes » , explique PAP. Un enjeu stratégique pour les vendeurs, qui sont souvent eux-mêmes engagés dans un nouvel achat en parallèle, en passant par un prêt relais.

Le délai de vente dans les métropoles est aujourd’hui d’environ deux mois. C’est à Nice (Alpes-Maritimes), que les ventes se font le plus rapidement, soit en 51 jours en moyenne. C’est un jour de moins qu’à Paris et deux de moins qu’à Toulouse (Haute-Garonne). En revanche, il faut compter une quinzaine de jours supplémentaires à Marseille (Bouches-du-Rhône) et à Lyon (Rhône).

Les villes intermédiaires également concernées

Les villes de taille intermédiaire profitent elles aussi de cette dynamique. À Toulon (Var), un bien se vend en moyenne en 59 jours. Il faut attendre trois jours de plus à Rennes (Ille-et-Vilaine) et Tours (Indre-et-Loire), tandis que Limoges (Haute-Vienne) atteint 69 jours.

Il apparaît également qu’un prix au mètre carré plus faible ne garantit pas une vente plus rapide. À titre d’exemple, il est de 1.600 euros/m2 en moyenne à Limoges et grimpe jusqu’à 9.700 euros/m2 à Paris. Certains biens tirent cependant leur épingle du jeu. « Un studio bien placé peut trouver preneur en quelques semaines seulement » , détaille PAP.